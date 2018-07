Në një njoftim për shtyp Konfindustria paralajmëroi, se gjatë vitit në vazhdim po shfaqen shenja të dukshme për rezikun e krijimit të piramidave në sektorin e ndërtimeve urbane të shtrira në gjithë vendin, por sidomos në Tiranë dhe qytetet kryesore të vendit. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në tremujorin e parë të 2018 krahësimisht me tremujorin e parë të vitit pararendës, është shtuar me afër 120% numri i lejeve të ndërtimit të dhëna si dhe është shtuar me 200% sipërfaqja e ndertimit.

Konfindustria vlerëson se shtimi dramatik i kërkesave për leje dhe sipërfaqeve të ndërtimit nuk përligjet nga rritja e ulët ekonomike e viteve të fundit, që nuk kalon mesataren e 3.5% të PPB.

Shtimi i lejeve të ndërtimit është në kontradiktë të thellë edhe me të dhënat e Bankës së Shqipërisë, se kreditimi bankar për shtëpi për qytetarët është në rënie. Gjithashtu, sipas të dhenave zyrtare niveli i përgjithshëm i depozitave të qytetarëve shënon renie. Të dhënat e mësipërme tregojne rrezikun e krijimit të flluskave financiare në sektorin e ndërtimit dhe/ose shfaqjen e trysnisë së financimeve me burime joformale.

Konfindustria vlerëson, se është e mundshme, që frika nga fillimi i procesit të vettingut në sistemin e drejtesisë, ka shtuar fluksin e parave me origjinë të dyshimtë, që hyn nga jashtë dhe kërkon të investohet vend. Rënia e fortë e monedhës euro me mbi 10 pikë në pjesën e parë të vitit 2018, mund të shpjegohet vetëm me flukset hyrëse të pakontrolluara të kapitaleve të dyshimta dhe përkon në kohë me rritjen e kërkesave dhe lejeve të lëshuara në sektorin e ndërtimit.