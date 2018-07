Pika 1/a e nenit 6

“prona e njohur për kompensim vlerësohet në bazë të zërit kadastral që ka pasur në kohën e shpronësimit”

, që është në fuqi nuk mund të implementohet në ekzekutimin e vendimeve që përmbajnë pjesërisht kthim në natyrë edhe pjesërisht kompensim sepse për të njejtën pronë nuk mund të ketë dy standarte dhe metoda vlerësimi. Kjo është kundërshtuar nga ankuesit në vëzhgimet e tyre (§§ 16, 19, 25, 31 të vëzhgimeve datë 28.09.2016) dhe ky qëndrim i ankuesve është konfirmuar dhe mbështetur edhe me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të datës 16.01.2017, i cili duke shfuqizuar pikën 3 të nenit 6 ka bërë të paaplikueshëm implementimin e nenit 6 të ligjit në tërësi si të papajtueshëm me Kushtetutën dhe me parimin e sigurisë juridike. Për këto arsye ky nen themelor në formulën e kompensimit vjen në kundërshtim me Konventën dhe ligji i ri nuk ofron një mjet për zgjidhjen e problemit në nivel të brendshëm siç pretendon Qeveria përpara jush. Por megjithëse këto dispozita janë në fuqi, ato janë të paaplikueshme në 25 çështjet, pjesë e këtyre vëzhgimeve sepse në çdo rast implementimi i tyre është i lidhur me nenin 6, pika 3 të ligjit që u shfuqizua nga Gjykata Kushtetuese. Pra, indirekt implementimi i këtyre dispozitave, por edhe dispozitave të tjera të cilat lidhen me nenin 6, pika 3 cënojnë parimin e sigurisë juridike për ankuesit. (shih p.sh. nenin 7, pika 2/c cituar më lart).