Enver Hoxha themelues i “precedentit te mediokritetit”



Ne shkresen e meposhtme te Ministrise se Arsimit, e cila ben fjale per bursistet shqiptare qe studionin ne universitetet europiane ndodhen edhe disa te dhena per Enver Hoxhen. Nder te tjera konstatohet se studenti ne fjale kishte ngelur kater here ne te njejtin vit.

Kjo e detyroi ministrin Mirash Ivanaj, nje personalitet i jashtzakonshem per kontributin qe ka dhene, qe t’i nderpriste bursen.

Nje veprim i tille beri qe pas 1945 diktatori te hakmerrej, duke e burgosur ne nje nga burgjet me te tmerrshme ku edhe vdiq. Nderkoh qe kater vite si ngeles, Enver Hoxhes, shqiptaret (dhe te huajt) ia shperblyen me dyzete vite pushtet. Kjo beri qe ne historine e politikes shqiptare, ai te krijonte precedentin e mediokritetit.

Sa me injorant te jesh, aq me shume te do populli, aq me gjate mund te qendrosh ne pushtet. Nje “virtyt” i tille e shtyu ate dhe te tjeret sot, per ti hapur lufte inteligjences, te arsimuarve…deri ne elitocid.