Edicioni i parë i festivalit ndërkombëtar “MIK” starton nga qyteti i Korçës. Festivali “MIK” lindi si ide e inkurajuar nga sopranoja Inva Mula.

Festivali do sjellë 150 artistë, që do performojnë muzikën më të mirë, të ndërthurur me historinë e kulturën e qytetit të Korçës. “MIK Festival” do të zgjasë pesë ditë nga data 25 deri më 29 korrik, si një aktivitet për të promovuar kulturën, historinë e këtij qyteti.

Për sopranon shqiptare me famë ndërkombëtare edhe emri i festivalit që nis në edicionin e parë pas disa ditësh ka një domethënie. Sipas saj lidhet me miqtë e artit dhe muzikës. “Festivali quhet “MIK”.

Tefta Tashko Koço do të marrë vëmendjen më të madhe në këtë festival, si një nga figurat më të mëdha të këtij qyteti, që bëri revolucion duke sjellë në Korçë jetë artistike, atëherë kur mungonte ajo.