Pas shkrimtares maqedonase Lidia Dimkovskame në programin READING BALKANS, rezidenca letrare “POETEKA-Tirana in Between” vijon në muajin Korrik me poeten e mirënjohur nga Sllovenia Barbara Korun. Barbara Korun është poete dhe kritike letrare e nderuar në Slloveni dhe në Europën Qendrore. Ajo është një nga figurat kryesore të gjeneratës së poetëve të rinj radikalë në Slloveni.

Ka studiuar gjuhë sllovene si dhe letërsi krahasuese në Universitetin e Lubjanës dhe ka punuar si pedagoge dhe dramaturge. Barbara Korun ka shërbyer si sekretare e PEN Qendrës së Sllovenisë, ka qenë anëtare e Shoqatës së Shkrimtarëve të Sllovenisë si dhe ka dhënë ndihmesën e saj në redaksitë e revistave të njohura letrare “Nova Revija” dhe “Apokalipsa”, duke shkruar artikuj, komente letrare, ese kritike dhe poezi.

Poezia e Barbara Korun është përkthyer në njëzet gjuhë dhe është botuar në më shumë se 50 antologji anembanë Europës dhe SHBA. Libri i saj me poezi “Ostrina Miline”,1999 fitoi çmimin e Panairit Kombëtar të Librit si vëllimi më i mirë debutues në poezi, çmim ky që jepet çdo vit në Slloveni. Ajo është gruaja e parë që e ka marrë atë çmim. Libri i saj “Pridem takoj”, 2011 mori dy vlerësime sllovene: çmimi “Zlata Ptica” për arritje të jashtëzakonshme në letërsi dhe çmim “Veronika” për librin më të mirë të poezisë së vitit.

Ajo u zgjodh për të përfaqësuar poezinë sllovene ndër 27 poetët më të mëdhenj europianë, si pjesë e projektit “RUHR- Kryeqyteti Europian i Kulturës 2010”, ku mes autorëve ishine dhe fituesit e çmimit Nobel, si Seamus Heaney dhe Wislawa Szimborska. Së bashku me kompozitorin dhe perkusionistin e jazz-it Zlatko Kaučič, ajo regjistroi një CD me titullin “Vibrato Tištine”, 2006, me poezi të poetit avant-gardist slloven Srecko Kosovel. Nga viti 2008 deri në vitin 2016 Barbara Korun botoi edhe dhjetë libra të tjerë me poezi në gjuhët angleze, kroate, boshnjake, çeke , italiane etj.

Barbaba Korun bashkëpunon me poetë nga vende të ndryshme në përkthimin e poezisë së tyre në gjuhën sllovene, së pari në Festivalin ndërkombëtar të Letërsisë Vilenica dhe më pas si të ftuar në punëtorinë e përkthimit “Varka e Artë” në Slloveni. Kohët e fundit ajo ka punuar si këshilltare e gjuhës pranë Teatrin Kombëtar slloven, ku jep ndihmesën në përdorimin e gjuhës sllovene për veprat skenike si dhe përkthen artikuj për botimet e teatrit. Barbara Korun është shkrimtare në profesion të lirë. Kjo rezidencë organizohet prej 6 vjetësh me mbështetjen e rrjetit TRADUKI.