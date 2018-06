Përcaktohen kriteret e reja, afatet dhe tarifat për dhënien me qira të tokave bujqësore shtetërore. Me një vendim të posaçëm, Këshilli i Ministrave miratoi kontratën-tip për dhë-nien me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit.

Objekt i qira-dhënies, sipas këtij vendimi, janë të gjitha sipërfaqet e lira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, të cilat me vendime të Këshillit të Ministrave i janë dhënë në përgjegjësi administrimi ministrisë dhe tokat bujqësore shtetërore, që janë dhënë me qira nga ish-drejtoritë e bujqësisë, afati i kontratave të qiradhënies të të cilave ka përfunduar ose përfundon pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

Afati i paraqitjes së ofertave zgjat 45 ditë kalendarike, nga data e publikimit të njoftimit për procedurën konkurruese. Vlera vjetore e dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit fillon nga vlera minimale 17000-27000 lekë/ha në vit deri në 5000-10000 lekë/ha në vit.

Tokat bujqësore në pronësi të shtetit jepen me qira për afate kohore 10 deri në 30 vjet dhe deri në 99 vjet kur destinohen për krijim ullishtash, për krijim pemëtoresh me drufrutorë si kulturat arrore dhe specie të tjera, mosha biologjike e të cilave përkon me këtë kohëzgjatje.