Dy vjet pas dhënies së statusit “park natyror rajonal”, ekosistemi natyror malor i zonës së Zagorisë është shpallur nga qeveria “Park natyror i Zagorisë”. Sipërfaqja prej 24590 hektarësh do të ndahet në dy nënzona ruajtjeje e administrimi.

Zona qendrore, e cila në hartë paraqitet me ngjyrë të kuqe dhe zë 38% të parkut, do të përfshijë habitatet kryesore pyjore, shkurre dhe përcaktohet si zonë me vlera të larta për trashëgiminë natyrore e biodiversitetin. Kjo do të thotë se në zonën qendore do të zbatohet shkalla më e lartë e mbrojtjes, që siguron një territor të pashqetësuar.

Në këtë nënzonë do të lejohet vetëm kërkimi shkencor, zhvillimi i veprimtarive ekoturistike të lira në natyrë, si dhe kullotja sezonale.

Ndërsa pjesa tjetër e parkut klasifikohet si nënzona e përdorimit tradicional dhe përfshin toka bujqësore, kullota dhe territore ujore. Në të do të mundësohet vazhdimi i veprimtarive tradicionale si bujqësia, kullotja, grumbullimi i bimëve mjekësore e aromatike. Në të nuk do të lejohen ndërtimet apo veprimtaritë që shkaktojnë ndryshimin e gjendjes natyrore të ekosistemit. KKT do të lejojë ndërtimin e infrastrukturës në këtë nënzonë vetëm sipas planeve urbanistike e turistike, që nuk cënojnë ekosistemin.

Administrimi i “Parkut natyror të Zagorisë” do të kryhet nga Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura e qarkut të Gjirokastrës. Ndërkohë, brenda Majit të vitit të ardhshëm, Ministria e Turizmit e Mjedisit do të hartojë planin e menaxhimit të parkut.