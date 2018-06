Skena e Pavarur Kulturore ka reaguar përmes një deklarate për mediat ku shpreh shqetësimin mbi ecurinë e debateve mbi teatrin. “(SPK) po ndjek me shqetësim zhvillimet mbi draftin e Projektligjit për përcaktimin e proçedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt “Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”. Këshilli i Ministrave me këtë projektligj synon të krijoje “bazën” për tjetërsimin e pronës publike nga pronë publike në pronë private. Toka ku ngrihet Teatri Kombëtar në pronësi publike do ti kalojë privatit me negocim të drejtëpërdrejtë me një kompani të vetme të paracaktuar, përmes këtij projektligji të veçantë.

Ky projektligji i porositur, në arbitraritet të plotë, pa marrë parasysh mendimin dhe interesat e komunitetit të artistëve dhe qytetarëve të vendit godet rëndë besimin e publikut dhe na lë të kuptojmë se Parlamenti nga një strukturë përfaqësuese e popullit është kthyer në një zgjatim të një firme private ndërtimi apo më keq në institucion privat i pushtetit për të grabitur pronën e përbashkët. Qasja ndaj kësaj çështjeje përbën një precedent të rrezikshëm që kërcënon sundimin e ligjit në Shqipëri, pasi proçedura që po ndiqet është krejtësisht në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi dhe me ato të Bashkimit Evropian, që ne duam të integrojmë.

Përse në këtë rast nuk proçedohet sipas kuadrit ligjor të miratuar ndër vite nga Parlamenti për marrjen e lejeve të ndërtimit dhe investimet me partneritet publik-privat? Përse në këtë rast nuk zbatohet ai kuadër ligjor që zbatohet çdo ditë për qindra e mijëra kompani private dhe qytetarë që duan të ndërtojnë? Përse nuk zbatohet ligji Nr. 8405 i datës 17.09.1998 “Për urbanistikën” i ndryshuar, Ligji Nr. 107 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji “Për pronat publike”, Ligji “Për koncesionet”, Kodi Civil e me radhë?

Në një moment kur Gjykata Kushtetuese është e paralizuar për të shqyrtuar kushtetueshmërinë e këtij projektligji të ri për Teatrin Kombëtar, ky projektligj shënon fundin e shtetit të së drejtës dhe të demokracisë në Shqipëri, sot kur po presim hapjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sa më lart, Skena e Pavarur Kulturore solidarizohet me aktorët e Teatrit Kombëtar dhe do të jetë në krah të tyre në këtë kauzë të drejtë që mbron dinjitetin dhe demokracinë tone”, thuhet në deklaratë.