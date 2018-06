Edhe këtë vit, pensionet, për më shumë se 640 mijë të moshuar, do të njohin një rritje simbolike, që më shumë sesa rritje është indeksim. Vendimi për shtesën pritet të miratohet para muajit gusht. Qeveria nuk ka zgjedhur të nxitojë, siç bëri në vitin zgjedhor kur e kaloi vendimin në fillim të muajit mars. Kujtojmë që vjet edhe indeksimi ishte më i lartë. Rritja me 3% u aplikua për pensionet e plota, ato të pjesshme dhe të reduktuara, pensionet familjare, të posaçme, të invaliditetit, pensionet e ish-ushtarakëve, profesorëve etj.. Ndërkohë, siç ka ndodhur edhe në vitet e kaluara, të moshuarit do të vazhdojnë të përfitojnë kompensimin për ndryshimin e çmimit të bukës, kompensimin për energjinë elektrike, për të ardhurat minimale etj.. Dyshimet janë hequr edhe për festat e fundvitit, pasi është konfirmuar që do të ketë shpërblim. Vitin e kaluar, shpërblimi i fundvitit ishte në masën 3 mijë lekë të reja, ndërsa një shpërblim prej 2 mijë lekësh iu dha edhe kategorive të veçanta si përfituesit nga skema e ndihmës ekonomike.

Fondi për indeksimin e pensioneve, sipas buxhetit të miratuar për vitin 2018, është 1.82 miliardë lekë. Duke iu referuar buxhetit të shtetit, për 2017 shpërblimet e pensionistëve i kushtuan arkave të shtetit 1.96 miliardë lekë. Por me rritjen e të ardhurave nga kontributet e sigurimeve shoqërore me rreth 10% në krahasim me 2016, të ardhura që pritet të vazhdojnë rritjen në kuadër të aksionit anti-informalitet dhe deklarimit të pagave e punonjësve, mund të themi se ka mundësi reale për një rritje të vlerës së shpërblimit.

DOKUMENTI I PLANIFIKIMIT

PENSIONET, VENDIMET DHE LIGJET QË PRITET TË KALOJNË PËR MIRATIM NË QEVERI KËTË VIT

Projektvendim, “Për indeksimin e pensioneve”

Koha e miatimit: Katërmujori II

Efektet: Mbajtja në nivele optimale vlerën reale të pensioneve dhe të përfitimeve të tjera sociale, duke rikuperuar dhe rimbursuar efektet e rritjes së indeksit të çmimeve.

Projektvendim, “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit”, 2018

Koha e miratimit: Katërmujori III

Efektet: Shpërblimi i pensionistëve për festat e fundvitit, 2018

Projektvendim, “Për disa ndryshime në VKM-në nr. 548/2016, “Për miratimin e kritereve, rregullave dhe të procedurave për përfitimin e pensioneve shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”