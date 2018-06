Nga Faik Islami

Prej mediave mësuam se paska filluar fushata e korrjeve. Natyrisht e grurit, ka patur një simbolikë krejt të veçantë, në të shkuarën. Ne mbillnim rreth 200-2013 mijë hektarë me grurë, kryesisht në kodër e në male, por ama arritëm rekorde botërore, në rendimentet që morëm. Mesatarisht arritëm të merrnim 30.5-31 kv , për hektarë! Llojet e farërave të prodhuara në institucionet tona kërkimore e shkencore, e kthenin si masë me ngjyrë ari, të shirin dhe të depozituarin lëmenjëve. Nuk di si mendojnë sot shumë bashkëkohës të mi, por aroma e bukës së grurit të pjekur ndën saçet, edhe sot , nuk më është larguar. Kot nuk ka thënë populli shprehjen kuptimplote: “ I mirë si buka e grurit”!

Me këtë simbolikë , ndoqa gjith dëshirë kronikën e korrjes së grurit në Myzeqe. Me shumë vëmendje, po shihja gjëndjen e parcelave , ku ishte duke korrur autokombajna. Po shihja valëzimin e munguar të kallinjve, morinë e barërave jo të dobishme, më shumë ato se kallinj gruri, gjatësinë e kërcellit dhe të kallirit. Pashë atë gjëndje bimësie, që nuk ma deshi shpirti ta shikoja kurrë, në arë shqiptare. Në arat që i kam njohur mjaft mirë! Që u di nivelin e pjellorisë së tyre, në sajë të atyre investimeve të paimagjinushme, bërë për të qënë sa më pjellore. Në Myzeqe, sa pashë nga kronika, nuk do doja ta shihja …., kurrën e kurrës! Por ja që e pashë dhe u brengosa pa masë!

Pse vallë? Sepse kurrë nuk do mund ta besoja që bujku myzeqar paska rënë në këtë farë feje, sa të mbjellë grurin në fushë. Niveli i konsulencës shkencore paska vdekur në Myzeqe dhe , si kudo, drejtimi administrativo-teknik i Drejtorive të Bujqësisë, por dhe i dikasterit, është i shuar i tëri.

Fara e grurit , dihet sa sqimatare është përkundrejt lagështisë së tepërt. Pa le në kushtet kur për disa vite rresht ngastrat e Myzeqesë janë kthyer në këneta. Athere me cilat mendje, more “ fermerë mavritë” paski hedhur farën e grurit në plot 9500 hektarë? Kjo mënyrë prodhimi , ky tip bujqësie, nuk vjen era në asnjë hallkë për bujqësi shqiptare! Gruri i prodhuar ka rrezik té na helmojë dhe pulat e derrat!

Do duhej dikush t’ua thoshte “ fermerëve” të Myzeqesë se bima e grurit, në se mbetet për 5 deri 7 ditë ndën prezencën e madhe të ujit, 65 -75 përqind e fijeve thithëse të rrënjëve …vdesin! Uji , në Myzeqe, mbushi arat në shkurt dhe nuk deshi të ikte “ vetë “ as në fund të marsit …!

Me përgjegjësinë qytetare, të specialistit që pata mbuluar dikur problemet e kullimit dhe shkripzimit të tokave parabregdetare e bregdetare, ku Myzeqeja zinte peshën më të madhe, nëpërmjet disa artikujve, paralajmërova rriskun e prodhimit , prej mbjelljeve në tokat e pakulluara. Gjithashtu nuk m’u duk me vend vendimi i marrë për decentralizimin, kalimin e problemit madhor të kullimit , në Bashkitë . Masë kjo që zhveshi përgjegjësinë shtetërore të dikasterit të bujqësisë.

Problemi kompleks i administrimit të ujrave, me ndikim direkt mbi tokat arë të Myzeqesë dhe kudo në ultësirën parabregdetare e sidomos bregdetare, i rishikimit të gjithë projekteve të realizuara në vite, është problemi më i madh, më jetik, më i zvarrtituri,më shkatrruesi i gjithë të ardhmes zhvillimore e potenciale të vendit. Kjo situatë dramatike, ja ku e dha efektin sot, kur Myzeqeja , me Themie Thomain në Këmishtaj, pati marrë deri 120 kv grur në ngastra të veçanta, dje, kronika na tregoi se po merret më shumë blozë gruri, se grurë safi dhe me një rendiment gati sa dyfishi farës së hedhur. Situata të tilla bujqësie nuk i ka sot asnjë vend afrikan.

Dhe duke dëgjuar ankesat e “ fermerëve fakirë” , të vinte për t’ja kërcitur ulërimës, ku është katandisur bujqësia e Myzeqesë, se e gjithë vëndit është lemeria vetë! Realisht është një dëm i pallogaritshëm, është përgjegjësi shumë shumë e rëndë që është lejuar të mbillen plot 9500 hektarë me grurë, në tokat ku nuk është siguruar një kullim i përsosur e jo më kur , në Myzeqe e kudo, ka kanale sekondarë të papastruar qysh nga periudha e sicializmit, me zot toke arë! Mbi këto pasuri velije, “ fermerët e paditur , hedhin pa pikën e dijeve shkencore, për kushte e kutivimit të bimëve të grurit, atë pakë pare duke mos ja u ditur, se ato do të mbeteshin, në tokat myzeqare të përmbytura sistematikisht, me cilëndo reshje të rënë. E kjo tragjedi e vërtetë mbi tokat arë, në fakt, ka rënë mbi çdo vatër të varfër fshatari. Ka treguar edhe një herë se bujqësia , si kulturë , e si më e para kukturë e njerëzimit, nuk mundet të drejtohet e menaxhohet prej injorantéve. Se ja ku jemi, kur me sytë tanë po shihim ku është katandisur gjendja e tokave ara, gjendja në primitivitet e bujqësisë, e prodhimit të grurit , në hambarin dikur të Shqipërisë, në Myzeqe.

Bashkë me atë kulturë shkencore të bujqve myzeqare, të vdekur sot, ka vdekur edhe poeti, që dikur ja pati thënë “ Ashtu Myzeqe”! Se të ishte gjallë i ndjeri Aleks Çaçi, do pyeste, bashkë me mua: Pse kështu sot, Zonjëmadhja Myzeqe ?

Deri kur do vuajmë injorancën që” prin zhvillimit tonë … ? “