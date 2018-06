Në kryeqytet ka shumë familje që jetojnë në banesa shtetërore falë një kontrate qiraje të lidhur përpara vitit 1992, por që nuk i bëjnë dot shtëpitë e tyre për shkak se nuk kanë lidhur kontratë shitblerjeje.

Bashkia e Tiranës i jep zgjidhje këtij problemi me një vendim Këshilli, i cili parashikon që për këto banesa të përfundojë procesi i privatizimit, me qëllim lidhjen e kontratave të shitblerjes para noterit e menjëherë pas saj edhe regjistrimi pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Praktikisht, banesat e shtetit për të cilat paguhet qira modeste, do të kalojnë në emër të familjeve që banojnë aty për më shumë se dy dekada. Projektvendimi që ka mbërritur në Këshill dhe pritet të miratohet këtë të enjte, citon se “Për banesat që figurojnë në pronësi të shtetit, privatizimi të kryhet në emër të personit që ka pasur kontratë qiraje me shtetin para vitit 1992 dhe të personave të tjerë madhorë të familjes që jetojnë me të”.

Drejtoria e Përgjithshme Nr.3 e punëtorëve të qytetit ka marrë e para iniciativën e dërgimit në Këshill të listës së banesave, që kanë aplikuar për privatizim. Bëhet fjalë për 13 familjarë përfitues që banojnë në godina njëkatëshe apo apartamente të pallateve 5 apo më shumë kate, për të cilat qytetarët janë pajisur me autorizim përdorimi dhe paguajnë qira, që shkon për llogari të kësaj drejtorie.

Kjo mbështetet në një vendim qeverie të 2015-s “Për përcaktimin e procedurave të privatizimit të banesave dhe objekteve të kthyera në fond banese, me vendime të organeve të qeverisjes vendore, në pronësi të një- sive të qeverisjes vendore dhe të shtetit, ku janë sistemuar me strehim banorë të pajisur me autorizim nga organet kompetente”. Në vendim përcaktohet qartë se të gjitha praktikat që trajtohen nga njësia e privatizimit janë kompetencë dhe duhet të kalojnë më parë në Këshill Bashkiak, si dhe kontrata finale të lidhet me kryetarin e bashkisë.