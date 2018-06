Procedura deri në marrjen e tapive në Hipotekë

Këshilli i Ministrave ka miratuar në vitin 2015 formulën që do të përdoret për privatizimin e objekteve shtetërore që përdoren nga familjet për qëllime banimi. Bëhet fjalë për objekte shtetërore ku janë sistemuar familje të cilave u është njohur e drejta e banimit në to nga ana e organeve kompetente.

Sipas këtij vendimi, ku përcaktohet me formulë edhe vlera që do të paguajnë të interesuarit, “kontrata e privatizimit nënshkruhet nga njësia e qeverisjes vendore, në cilësinë e palës që kryen privatizimin dhe subjekti/subjektet përfituese, sipas nenit 3 të këtij vendimi. Nëse familja nuk paraqitet të lidhë kontratën e privatizimit brenda 2 vjetëve nga regjistrimi i pronës në emër të bashkisë, atëherë banesa mbetet në pronësi të bashkisë, për t’u përdorur për banesë sociale me qira sociale”, – thuhet ndër të tjera në vendim.

Vendim për përcaktimin e procedurave të privatizimit të banesave dhe objekteve të kthyera në fond banese, me vendime të organeve të qeverisjes vendore, në pronësi të njësive të qeverisjes vendore dhe të shtetit, ku janë sistemuar me strehim banorë të pajisur me autorizim nga organet kompetente. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 39/1, të ligjit nr.9232, datë 13.5.2004, “Për programet sociale të strehimit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave.



VENDOSI: