Nga Jorgo Mandili

Universitetet tona u ngjajnë atyre pajtonëve të vjetër, që u kërcasin të gjitha pjesët dhe të tërhequr nga kuaj të drobitur shërbejnë vetëm për një gjë :për Asgjënë – mediokritetin dhe papunësinë. Me të drejtë prof Shaska, ish rektori i universitetit të Vlorës, në platformën e vet për rektor (në vitin 2008) ,deklaronte se: “universitetet”shqiptare përgatisin punonjës për 50 vitet e shkuara, përkundrejt universiteteteve të vendeve perëndimore, që përgatisin punonjës për 50 vjetët e ardhshëm”. Më qartë nuk mund të shprehet ndryshimi thelbësor midis universiteteve perëndimorë dhe universiteteve shqiptarë. Përse ndodh kështu? Le të përpiqemi t’i japim përgjigje kësaj pyetjeje

Arsimi i lartë nga “haxhiqamilizmi” demokrat…..…

Pas viteve ’90, liberalizimi i arsimit të lartë nuk solli as alternativat dhe as konkurrencën, atë pritshmëri të pretenduar, e cila ishte kryefjala e shumë reformave arsimore, por solli vetëm anarshi , kaos dhe kolaps deri në atë shkallë sa që të” vritej” dija, të lexuarit, të punuarit e mbi të gjitha morali. Ky ishte “transformimi haxhiqamilist” në arsim në vendin tonë që goditi thelbin e vetëekzistencës së qënies- moralin dhe arsimin- binomi që përbën boshtin themelor të një shoqërie moderne. Por, mbi të gjitha ky liberalizim anarshist goditi universitetet. Të gjitha qeveritë postkomuniste u tallën me universitetet….. deri në atë “farë feje”, saqë sot të kemi një sistem universitar :

– me universitete kaq të ngjashëm, sa pa u gabuar mund t’i konsiderojmë si të klonuar; zor se vëren midis tyre ndryshime thelbësore në filozofinë e edukimit, në strukturë, përmbajtje dhe në menaxhimi.

-statik e konservator , me struktura pedagogjike relativisht të ngurtësuara, me veprime të nxituara për të hapur programe të reja studimi (pa u konsultuar me grupet e interesit).

-i menaxhuar keq nga rektorë (pa llogaritur dekanët dhe përgjegjsat e departamenteve) anonimatë, gjenetikisht të paaftë për tu vetëfaktorizuar si lidership akademik, Dëshmi është mungesa e një strategjie vizionare, ndërkohë që ndesh probleme të panumërta dhe të mbivendosura në çdo nivel, mungesa e një planveprimi për ta nxjerrë universitetin nga ngërçi akademik dhe shkencor duke zhvilluar konkurrencën e brendshme etj

-me një staf akademik me integritet copë – copë dhe profil të rrënuar, pedagogë mediokër, që shesin diploma dhe studentë “renzobossi” që i blejnë,

-të korruptuar, që prodhon mediokritet e papunësi duke e humbur misionin e tij si institucion që prodhon dije në funksion të zhvillimit

-që është kthyer në një “ngrehinë të rrënuar”, ku nepotizmi strehon gjithfarë individësh të degjeneruar moralisht e që kanë paturpësinë të dalin përballë studentëve në auditor apo përpara opinionit publik për të edukuar gjeneratën e re, që aq shumë e artikulojnë politikanët, por që nuk kanë asnjë vizion e përkushtim për krijimin e saj.

Rrjedhojë kjo e një politike miope, të papërgjegjshme, liberale dhe irracionale, që nëpërmjet masivizimit idiotesk dhe pragmatist të arsimit të lartë,(për elektorat) i transformoi universitetet në “kufoma politike”, që vazhdojnë ende të “infektojnë” shoqërinë me dije të korruptuara dhe moral të deformuar . “Realisht jemi në fazën e prodhimit të brezit të parë të universiteteve analfabetë funksionalë….. nuk e kanë idenë për bazat e matematikës , gjuhës, drejtshkrimit, formimit qytetar…. ku edhe cdo universitet tjetër perëndimor do të dorëzohej para një kontingjenti të tillë “-nënvizon me të drejtë prof. Gjongecaj. Këtë njollë murtaje i lanë qeveritë “demokratike” të tranzicionit, shoqërisë shqiptare duke e furnizuar në këtë çerek shekulli atë me individë të tillë të shkolluar (analfabetë funksionalë) , por të pa arsimuar(profesionalisht të papërgatitur) . Jo e jo të edukuar (si qytetarë të lirë me arsye e ligj). Që nga administrata e deri tek parlamenti(pasojat e të cilave i ndjejmë në shërbime dhe në “trajtimin” totalitarist të një regjimi “demokratik” si dhe në stresin parlamentar të së enjtes pa harruar herë pas here stresin e krijuar nga dhuna nekrofilike e turmave paramilitare partiake). Atëherë si marrin guximin e flasin sot shumë politikanë e “akademikë”, për “merakun” e arsimit të lartë, për tarifat e larta të studentëve, për ligjin e arsimit të lartë, për gjeneratën e re, kur vetë e kanë përgatitur këtë “çorbë” universitare që ua servirin fëmijëve të këtij populli që sakrifikon për arsimimin (e jo mashtrimin) e fëmijëve tyre duke kursyer edhe nga buka e gojës. Përse fëmijëve të tyre nuk ua rekomandojnë këtë “çorbë” universitare, që ndryshe quhet mediokritet dhe papunësi, produkt ky – që prodhohet me”shumicë”në universitetet tona, në gjëndjen e mjerueshme në të cilën ndodhen. Kaq e vërtetë është kjo saqë, një ish student ekselent i mjekësisë, në përgjigje të pyetjes së një gazetari se si e ndjen veten tani pas përfundimit të studimeve universitare ai përgjigjet i revoltuar : “Zhgënjimi, tashme pas pese vjetesh është shumë i madh. Kjo për shkak të problemeve te pafundme akademike dhe infrastrukutrore me te cilat ky universitet perballet. Nuk e kisha menduar kurre që në universitet ,studentet edhe në fund te vitit te peste ,pyeten si ne klasen e parë…Na duhen universitete qe ti japin liri mendimit shkencor dhe jo si keta tanet ,qe nxjerrin sharlatanë me diplomë”. Pra nëqoftëse universitetet perëndimore përgatisin”knoëledge ëorkërs”(punonjës të dijes ), ne përgatisim “sharlatanë me diplomë”. Dhe faktet e konfirmojnë këtë realitet të trishtueshëm. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, në fund të vitit 2014 numri i studentëve në shkollat e larta arriti në 174 mijë, niveli më i lartë i arritur ndonjëherë. Në 10 vjet numri studentëve është rritur 228%. Por tregu i punës nuk po e asimilon numrin e lartë të “sharlatanëve me diplomë”, që mbarojnë në universitetet shqiptare. Shifrat tregojnë për një rritje të shpejtë të papunësisë mes të diplomuarve edhe pas rilindjes socialiste të “xhonturqve”.

Tek…. “xhonturqit” e Rilindjes

Para zgjedhjeve të 2013 u propongandua me të madhe dhe u premtua me të drejtë dhe siç ndodh rëndom tek ne, besuam se do të rilindtte edhe arsimi, sidomos arsimi i lartë që me të drejtë Edi Rama, pas fitores në 2013 e cilësoi gjëndjen e tij si “emergjencë kombëtare”. Dhe të gjithë prisnim një “moratorium” të universiteteve të rrënuar e me dije të korruptuara e të papërgjegjshëm për cilësinë e diplomave.Prisnim një ristrukturim dhe riorganizim për një Rilindje të tyre. Por çfarë ndodhi? Në thelb asgjë nuk ndryshoi.

–Asgjë! Vetëm një paradë shoë: u mbyllën disa universitete private në mënyrë selektive(koha vërtetoi se edhe ato që nuk u mbyllën, plotësuan dokumentacionin ligjor dhe në mënyrë të ligjshme japin diploma të pamerituara, në ndryshim nga Ahmed Muça, që i jepte në mënyrë të paligjshme. (Një investigim serioz do të nxirrte se kush qëndron prapa universiteteve privatë të “ligjshëm”).

-Një ligj i arsimit të lartë, i dizajnuar nga një komision “ad hock” dhe tepër i diskutuar dhe ende i pa implementuar, që i ka zhytur universitetet në kaos.

-një ligj “putinist”i zgjedhjeve universitare, farsa e rradhës që nuk dha asgjë tjetër përpos” rrokadës”së lidershipit akademik (nëse na lejohet ta quajmë “lidership” për arsye të kredencialeve të dyshimta akademike dhe shkencore)

-një agjenci akreditimi private angleze që u përdor si “gjethe fiku”, për të “larë duart si Ponc Pilati”. Dhe kjo quhet Rilindje. A mund të quhet Rilindje :

-ekzistenca e mbi 40 universiteteve (vetëm publike 12), shkolla të larta, akademi e institute të shpërndara në gjithë vendin, ku vegjetojnë dhjetëra departamente, fakultete, qendra shkencore të njëjta,të klonuara, pa asnjë produkt shkencor të mirëqenë, që t’i shërbejë zhvillimit dhe progresit të vendit.

-debutimi i dhjetëra pedagogëve efektivë dhe të jashtëm, nga krijimi fiktiv i orëve mësimore në mënyrë subjektive për farefis, miq, shokë, politikanë, shtetarë, gjyqtarë, prokurorë, policë, mjekë infermierë,të panevojshëm por të domosdoshëm nga nepotizmi (të rekrutuar shpesh edhe me CV të dyshimta) , që rrisin koston e studimit të studentëve .

-neglizhenca në misionin e tyre të një numri të konsiderueshëm pedagogësh të universiteteve publikë (të punësuar në 2-3 universitete private), që i lenë studentët e tyre në “mëshirën e fatit”(takohen vetëm në fillim të vitit në prezantim dhe në fund në provim duke ua lënë në “dorë” asistentëve, të cilët për vete ende nuk kanë hequr “pelenat studentore”). Ndërkaq që e kanë për detyrë të justifikojnë rrogën që marrin në universitetet publikë, jo vetëm si burim informacioni (me lektimin e disiplinës përkatëse), por mbi të gjitha si inspirues, moderator, këshilltar e udhëheqës i veprimtarisë mësimore, hulumtuese e kërkimore të studentëve. Ky është mision, pasion dhe ndërgjegje e një profesori, përkundrejt misionit pragmatist të “presorit” – “arratisjes” së tij për në universitetet private piramidale .

–niveli i ulët i mësimdhënies, jashtë standardeve universitare, pa kualifikimin e nevojshëm pedagogjik të pedagogëve të jashtëm (një armatë e tërë gjyqtarësh, prokurorësh, policësh , mjekë, agronomë, administratorë,gjithëologë etj) me një këmbë në zyrë dhe tjetrën në universitet, guxojnë të lektojnë para studentëve (kuptohet nëqoftëse do kishte studentë të interesuar dhe të motivuar për t’u bërë “dikushi”, atëherë as këta të jashtmit dhe as efektivët nuk do të guxonin të “luanin” me ta, siç bëjnë tani me “studentët askushë”) Leksioni nuk është si “psalma” e priftit. Standartet akademike sot e konsiderojnë leksionin që shpaloset para studentëve, jo vetëm si volum i caktuar dijesh, por mbi të gjitha si një bisedë prestigjoze, jo se ai thjesht paraqet shtrimin e një problem dhe zgjidhjen e tij, por se dhe kërkimi i zgjidhjes së tij, fut në vetvete domosdoshmërinë e bazimit teorik të tij, zbulimin logjik të lindjes së tij.Përfytyroni se çfarë pune duhet që leksioni të ketë vulën e profesorit përkundrejt “psalmit priftëror” të “presorit”

-dy apo tre punësimi i një pjese të mirë të pedagogëve ka ulur ndjeshëm nivelin shkencor dhe profesional të veprimtarisë akademike në universitetet publikë dhe në mënyrë fiktive mban “në këmbë” universitetet private me këto “frymëra të vdekura” (jo të Gogolit, por të Nikollit). Sikur të ndalohej dy apo trepunësimi (ka qenë në ligjin e arsimit të lartë) dhe të kufizohej në minimum rekrutimi i pedagogëve të jashtëm (të rekrutoheshin si lektorë vetëm personalitete në fushën e tyre për disiplina të veçanta), a do të ishte kjo gjëndje e trishtueshme në universitetet publike? Dhe pyetja e dytë a do të mbijetonin universitetet piramidalë me “forcat e tyre”? Mjafton një reformë e tillë dhe do shihnim se sa universitete të tilla do “mbijetonin”, pavarësisht reklamave promovuese marramendëse që bëjnë pronarët e tyre (Në shumicën e rasteve -biznesmenë pllakash, uji, fasonesh etj), të cilët, me “pasion e përkushtim” “investojnë” për të” edukuar “gjeneratën e re” me eurot e studentëve? .

-pamundësia objektive, që një vend i vogël si i yni me intelekt të rrënuar dhe meritokraci të korruptuar të promovojë mbi 40 rektorë dhe minimumi 120 dekanë, 400 përgjegjës departamentesh, qindra senatorë etj, personalitete akademike dhe shkencorë, që të përfaqësojnë me dinjitet universitetet tona. Vetë ky sistem i ç’orientuar i organizimit të arsimit të lartë, i hap rrugën abuzivizmit, korrupsionit dhe nepotizmit.

– ekzistenca e botës së kaosit akademik dhe shkencor në universitetet tona. Nuk ekziston një botë akademike si dije nga njëra anë dhe si shkencë nga ana tjetër. Nuk ekziston askund asnjë shkencë shqiptare, në asnjë universitet. Ekziston “trafik shkencor”, kllounëri shkencore, plagjiaturë.

–papërgjegjshmëria ligjore dhe mungesa e ndershmërie akademike, që çon në abuzivizëm me gradat shkencore e titujt akademikë, në nepotizëm dhe korrupsion me rekrutimin e stafit.

–vegjetimi dhe menopauza intelektuale në mësimdhënie. Staticizmi e tradicionalizmi, paaftësia dhe mediokriteti po i marrin “frymën” mësimdhënies dhe veprimtarisë hulumtuese e kërkuese të studentëve. etj.

-asnjë përpjekje nga ndonjë rektor për një projeksion të ligjit të arsimit të lartë ku të

synohej transformimi i universitetit në një institucion në funksion të zhvillimit, në një hapësirë ku rafinerohet liria, gjenerohet intelekti dhe qytetaria. Janë artikuluar vetëm akuza e kundërakuza për fonde të studentëve, për tendera bravash e çelsash etj, përkundrejt vizioneve për të krijuar mjedisin didaktiko-shkencore për kërkime e hulumtime si për stafin ashtu edhe për studentët, që të gjenerojnë të ardhura nga produktetet e tyre shkencore e shërbimet e kualifikuara. Dhe pastaj bërtasin, protestojnë e kërcënojnë qeverinë që t’u japë autonomi financiare se ndryshe….. do bëjnë greva e protesta. Të vetmen aftësi deri në perfeksion. Vaj medet! Dhe kjo ndodh sepse

–ka munguar dhe vazhdon të mungojë vizioni, organizimi dhe bashkëveprimi i të gjitha qarqeve të specializuara arsimore, shkencore e pedagogjike me ato afariste ku problemet e arsimit dhe shkencës e zgjidhjet praktike të tij nëpërmjet reformave të reja arsimore e shkollore t’i nënshtroheshin analizës, diskutimit debateve të herëpasherëshme të gjera e të hapura ku të mernin pjesë të gjithë subjektet politike, ekonomike, shkencëtarë, akademikë, profesorë, mësues e prindër, të interesuar për arsimin e shkollën, për gjëndjen, nivelin, efektshmërinë dhe fatin e tyre në të ardhmen – ka munguar guximi intelektual për një revolucion në arsim. Për ne, që duam të krijojmë një shoqëri të lirë e të hapur, një gjeneratë të re me individë të edukuar me idealet e demokracisë e shtetit të së drejtës, më shumë se kurrë dhe se çdo vendi tjetër na duhet një revolucion në arsim , që të shkëputemi njëherë e përgjithmonë nga filozofia e vjetër e edukimit të turmave, individit standard dhe pa identitet. Na duhet një revolucion i tillë në arsim për të shkallmuar institucionet e vjetra dhe për të ndërtuar të rejat në përmbajtje, strukturë e menaxhim . Na duhet ky revolucion për të rifituar kohën e humbur.

-na kanë munguar edhe njerëzit e aftë të formuar në mënyrë të plotë, sepse ky revolucion nuk mund të bëhet me mediokër e militantë,të ngratë e me integritet copë – copë, që lenë shijen e keqe të mëshirës dhe neverisë në opinionin akademik e publik, qofshin këta edhe me grada e tituj (në shumicën e rasteve abuzive) , përfaqësues të interesave të vogla, meskine, amorale dhe të shpirtrave të shitur, të ashtuquajtur lidership akademik i të gjitha niveleve si “lidership tenderash e bordesh”. Jo! Na duhet një lidership politik (që nga maja e piramidës e deri në bazë të saj) i formuar në mënyrë të plotë, një burrë shteti që me kurajo civile e guxim intelektual pranon se ky sistem arsimor anakronik duhet shembur dhe në vend të tij të luftojë të ngrejë një sistem arsimor të lirë, i cili të gjenerojë intelekt e qytetari. Një lidership akademik që nuk e ka pushtetin si qëllim në vetvete,që fokuson sinergjinë e komunitetit akademik drejt një perspektive të qartë të institucionit duke garantuar edhe atë ndryshim radikal që kërkohet sot në arsim në përputhje me standartet europiane, atë ndryshim që do të na çojë në edukimin e individt të lirë e krijues, qytetar të dobishëm për zhvillimin e shoqërisë, sepse jo më kot gjeniu i mendjes njerëzore A. Ajnshtajni duke evidentuar lidhjen që ekziston midis edukimit të individëve të tillë dhe zhvillimit të shoqërisë moderne theksonte se “Pa personalitetet krijuese,te afta qe te mendojne dhe te gjykojne ne menyre te pavarur,zhvillimi dhe perparimi i shoqerise eshte aq i pamendueshem sa dhe zhvillimi i personalitetit te individit pa ushqimin shpirtëror te shoqërisë.”