Rreth 37 mijë maturantë i nënshtrohen sot provimit të parë të Maturës Shtetërore ku do të testojnë njohuritë e tyre për gjuhët e huaja.

Testimi nis në orën 10.00 dhe do të zgjasë 2 orë e 30 minuta. “Testi vlerësohet maksimalisht me 50 pikë dhe ka 25 pyetje, 13 pyetje plotësohen me alternative dhe 12 me zhvillim”, bën të ditur ministria e Arsimit.

Siç është bërë e ditur dhe më herët, testimet do të zhvillohen në korridoret e shkollave.