Agim Shehu



Pas mëse 60 vjetësh nga lindja, tanimë ai i ngjan një kufome të gjallë. Më shumë se nga dëshira e shovenëve fqinjë e nga dobia që ai Ligj u sjell atyre, ai rri ende në fuqi nga paaftësia apo pazaret që qeveritë shqiptare, kush më hapur e kush më fshehur kanë bërë me fqinjin kryefajtor për të siguruar kolltukun e tyre. Aq sa ky Ligj u shërben krerëve grekë e më gjerë, po aq këta i shërbejnë kësaj kufome duke e paraqitur herë si një pensioniste e pafaj e për t’u mëshiruar, herë si një gjë që nuk ekziston, herë si përgjigje kundër çamëve që «bashkëpunuan me gjermanin »…herë si ëngjëll i pafaj që e ngacmojnë kot tek rri …herë…si çdo herë !. Autopsia e çveshur e këtij Ligji të zi do të sillte një rrokullimë diplomatike dhe baltosje të atyre që ende e mbajnë në fuqi…

Një nga metodat për paraqitjen të pafaj të tij është fajësimi i Shqipërisë që troket herë pas here me çerek zëri, se fajin e kanë vetë shqiptarët që s’e kanë kundërshtuar atë hapur. Në shumë takime ndërkombëtare, kur palës greke i bëhet pyetja (për larje goje), se pse e mbani ende Ligjin e Luftës me Shqiperinë, ata përgjigjen se në të vërtetë nuk ekziston një kërcënim i tillë mbi Shqipërinë nga Athina, pasi ata vetë bënë me ne Traktat Miqësie e ndihme reciproke , gjë që përjashton Ligjin e Luftës ! Më tej, shfajsohen në stilin e njohur të pabesisë, se ata vetë s’e kanë mënjanuar zyrtarisht këtë Ligj. Më qartë këtë shfajsim e bëri ideologu i shovenizmit grek brënda Shqipërisë, Panajot Barka profesor në Institutin Eqrem Çabej, i paguar nga ministrja jonë për të helenizuar dhe greqizuar Jugun e vëndit (por kjo është temë tjetër) Në vazhdim të fushatës së pandërprerë të tij Kohët e fundit ai,duke ditur se krerët e shtetit e të partive në Shqipëri janë o injorantë të shkallës së lartë, o të shitur, tha i sigurt e i gëzuar që e gjeti, se « pala shqiptare nuk e ka abroguar Ligjin e Luftës ! Pse flasin kot me akuza antigreke ? E di apo jo borizani i Athinës mes nesh, ketë që do citoj, nuk e di. Por vulëhumburit tanë, të Arsimit apo të Ministrisë së Jashtme, nuk kanë haber nga kjo anë mbi gjëndjen e atdheut të tyre. Ku qe faji i Shqipërisë ? Së pari ajo qe e pushtuar nga Musolini, dhe me urdhër të pushtuesit, pranoi të pohonte me ligj se do qe me anën e Italisë kundër çdo fuqie që do ta sulmonte atë ! Kaq. Erdhi pushtuesi i dytë, gjermanët dhe qeveria e hoqi atë ligj zyrtarisht. E citojmë që ta marrë vesh dhe P. Barka. « Quhet e paqënë e mbetet pa fuqi për çdo efekt dekret-ligja më 9.6.1940, botuar në Fletën Zyrtare nr. 93, 10. 6. 1940 me të cilën Shqipëria njihet e hyrë në luftën me ato shtete, të cilët Mbretëria ka pasë qënë në luftë. »

Siç shihet, nën një pushtues u vu, nën pushtuesin e dytë u hoq. Dhe u mbyll. Mbi të gjitha, me Italinë që e sulmoi drejtpërdrejt, Greqia ka marëdhënie mëse vëllazërore. Shqiptarët e thirrur në atë luftë në Batalionin Tomori e tj. E braktisën ushtrinë fashiste dhe vanë nga ana e fqinjit, Greqisë (ndër ta, në ballë qe dhe xhaxhai im i vogël). Aq e madhe qe kjo ikje sa Marshall Badolio e të tjerë i përmëndin Hitlerit se një nga shkaqet kryesore të dorëzimit tonë qe bashkimi i shqiptarëve me greket..!

Kurse, e vërteta e arsyes pse e mbajnë Ligjin e Luftës thuhet nga ish kryeministri Andrea Papandreu më 3 mars 1986 : «Heqja e Ligjit të Luftës do kish pasoja vepruese për çamët myslimanë dhe gjithë atyre që synojnë rivendosje të mundëshme në Greqi. Qeveria jonë nuk ka asnjë gatishmëri që të bëjë tërheqjen më të vogël në këtë çështje». Kjo është e vërteta qëndrore në pazarin e diplomacisë së fqinjit. Për ta mbrojtur me çdo mënyrë këtë Pazar që gjithnjë e më shumë bie erë kufome të vjetëruar, i bëjnë të gjitha shërbimet mbrojtëse, duke mbajtur në krye akuzën e përjetëshme se « çamët bashkëpunuan me pushtuesin ». Por le ta pranojmë një çast dhe këtë, e të përmëndim një ngjashmëri tjetër të saj në Europë. Në Luftën II B, Sudetet çeke ku jetonin 3 milionë gjermanë u pushtuan nga Ushtritë naziste. Shumë banorë gjermanë vanë me trupat e Hitlerit. Mbaroi Lufta. Shumë gjermanë ikën nga Sudetet për në Gjermani. Por u shpall Vendimi paraprak : Popullisë gjermane mbetur në Sudete i lihej shtetësia çeke si dhe pronësia e tyre. Mareshalli Zhukov shpalli se nga 3 milionët, të ikin nga Sudetet vetëm 140 mijë që qenë me Rajhun » Shpërngulja e tyre u bë qetësisht, pa asnjë kërcënim dhe nën kujdesin e Fuqive të Mëdha, siç qe vendosur në Potsdam. . Më tej u njoftua se ‘Gjermania ra, por çështja gjermane mbetet’ ! Në një çast, kur Gjermanisë nuk iu plotësua në kohë një kërkesë e saj, kreu i shtetit nuk pranoi të bënte vizitën e parashikuar në Pragë. Më pas, Haveli kërkoi falje edhe për shpërnguljen e gjermanëve që ikën nga Çekia . U krijua Komiteti sudeto-gjerman, i cili kërkoi ngutshëm kthimin e pasurive dhe të drejtave qytetare e politike në Çeki. Më 2002 u krijua Traktati gjermano-çek që shpsllte e mbronte të drejtat e çekëve në Gjermani dhe të gjermanëve në Çeki .

Përballë kësaj drejtësie europiane dhe humanizmi universal, ku qëndron mbajtja ende e aktit të turpshëm – Ligji i Luftës, që në shenjë të parë ka martirizimin ende të popullsisë shqiptare të Çamerisë ? E keqja është se çështja çame armik më të rrezikshëm e disi të fshehur ka Tiranën zyrtare (me ndonjë përjashtim). Atdhetari i madh Hasan Prishtina thoshte se « Rruga për në Greqi kalon nga Çameria « Zyrtarët e politikët tanë në tërësi çështjen çame e shohin si një ngatëresë që u rri si prush në kolltuk. Asaj tani i duhet të përballojë dhe pozitën e lartë të grekomanit të njohur tanimë, Presidentit të sapozgjedhur. Të jesh në « Gjëndje lufte » me Ligj, do të thotë që ket ë bësh me një armik i cili prêt rastin më të volitshëm të të sulmojë, kur të bindet se fiton edhe më tej. (Këtij fqinji Ministri i Jashtëm si vulëhumbur i thotë “partne« strategjik » ! Se ku piqen strategjitë e kundërta, vetëm ai me shokë e di). Para ca kohe, një zë i njohur Athine, Kostas Papas shpalli se ne „mund ta sulmojmë Shqipërinë ngaqë jemi dhe me Ligj Lufte“. Këtë e dëshmoi viti i rrëmujave ‚97‘ ku kish dorë të parë dhe Greqia: ata dërguan trupat në kufi për të hyrë brenda fqinjit, „të mbronin minoritetin“! Kërcënimi i Turqisë me paralajmërimin e prerë të Zonjës Ollbrajt i ndaloi.

Së fundi, është një fenomen i habitshëm. Në Paktin e NATOS, neni 5 thuhet se, „po të sulmohet një antar i NATOS, kjo do t’i vejë në ndihmë menjëherë antarit të sulmuar“. Mirëpo ajo ka dy antarë në gjëndje të ‚mbuluar‘ lufte. Nëse njëra palë sulmon tjetrën, me cilën anë do vejë NATO-ja? Është një paradoks i çuditshëm që turbullon shtrembër dhe nenet e NATO-s, të cilën shqiptarët e ëndëruan dhe e fituan me nderimin dhe besnikërinë më të madhe. Këtë çudi paradoksale e kam shkruar edhe më herët, por mbeti në heshtje (shoqëruar nga buzët e heshtura prej memeci të krerëve tanë në përgjithësi. Kurse kjo u takonte zyrtarëve të lartë e mediave të mjerueshme, që të kërkonin sqarim, e ta mbyllnin përfundimisht si një turp të ndotur të kohës. Por këtë çrregullim anormal brënda NATO- mes fqinjëve s’mund ta bëjnë krerët tanë, dhe kjo tanimë dihet se pse! Ata mbeten të dehur ëmbëlsisht nga përqafimi me ministrin e jashtëm fqinj, Nikos Koçijas (Niko Koçi në origjinë).

Bibla thotë: „Mos prisni rrush nga ferra“. ..E të tjera.