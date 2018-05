Denoncuesit e dhunës në familje apo kërkuesit e urdhrave të mbrojtjes do të përfitojnë avokat falas, si dhe strehim pas gjyqit. Sipas projektligjit më të ri, të dërguar në Kuvend, kërkuesi i UMM/UM-s ë (urdhri mbrojtjes i menjëhershëm) dhe mbajtësi i UPMM-së shkarkohen nga të gjitha detyrimet e taksave e të tarifave gjyqësore, të shërbimeve përmbarimore shtetërore ose private, të shërbimeve për aktet e ekspertimit psiko-social, të ekspertimit mjeko-ligjor, të ekspertimit për vlerësimin e rrezikut të dhunës në familje ose të ndonjë akti ekspertimi tjetër, si dhe për pajisjen me provat e nevojshme. Pas lëshimit të UMM/UM-së, shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës që ka ushtruar dhunë në familje, përcaktohet në ligj,

Ndryshimet në ligj parashikojnë rritjen e mbështetjes së kualifikuar gjyqësore falas për viktimat e dhunës në familje. Sipas shpjegimit në relacion, neni 10 i projektligjit sjell ndryshime në pikat 3, 4 dhe 5 të nenit 14 të ligjit ekzistues, me qëllim përmirësimin e mbështetjes me ndihmë ligjore të kualifikuar për viktimat e dhunës në familje, eliminimin e çdo shpenzimi paraprak për personin e dhunuar, si edhe masa për të siguruar gjykimin në një afat të shpejtë.

Duke iu referuar statistikave të Gjykatës, vetëm në 9 muajt e parë të vitit 2017 janë

regjistruar mbi 3400 denoncime për dhunë në familje, nga të cilat 1940 kërkesa u regjistruan për urdhër mbrojtjeje. 11 persona, 8 prej të cilëve gra, bashkëshorte, nëna kanë humbur jetën

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar pritet që të nisë diskutimin në seancat përkatëse parlamentare.

Sipas relacionit, ky projektligj sjell shpenzime buxhetore, për shkak se parashikon detyrime të reja institucionale për mbrojtjen dhe strehimin e viktimave, si dhe për ngritjen e kapaciteteve të punonjësve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këtë fushë, por nuk e specifikon ngarkesën në buxhet.

Sipas relacionit të dërguar në Kuvend, Projektligji hartohet në përputhje me qëllimin strategjik “Zvogëlimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje”, Objektivi 3.3.1 “Përmirësimi i kuadrit ligjor në lidhje me dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje” të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020.