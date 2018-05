Sipas sqarimit që vjen nga ISSH kur dokumentat e sigurimeve mungojnë ose nuk gjenden as nga borderotë, pë të mos dalë me pension të pjesshëm, personi i interesuar duhet të bëjë ankesë me shkrim, drejtuar Komisionit të Ankimit pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, dhe të shprehi se cilat vite pune i mungojnë dhe cilat vite pune i ka gjendje. Nëse nuk janë gjetur borderotë, për arsye të ndryshme, duhet të vihet arsyeja pse nuk janë gjetur. Një vendim qeverie me numër 482 thotë se Sigurimet Shoqërore, Komisioni i Ankimit mbasi të kthejë përgjigje se kë gjen, atëherë me dy dëshmitarë mund të bësh gjyq.

Të gjithë ata që kanë bërë ushtrinë duhet t’i bëjnë një shkresë Ministrisë së Mbrojtjes, qoftë dhe Ministrisë, sepse ka pasur që punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes duke mos bërë punën e saktë, dhe me insistim janë gjetur. Kjo ankesë bëhet në Sigurimet Shoqërore. Ministria e Mbrojtjes e ka për detyrë për të gjetur vitet që ka qenë ushtar.