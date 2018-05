Njësia administrative Pezë ka qenë ndalesa e radhës e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj gjatë turit të dëgjesave për bashkëqeverisjen me njerëzit. Në takimin me banorë të kësaj njësia, kryebashkiaku Veliaj i shoqëruar dhe nga ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manasterliu dhe Kryetarja e PS për Tiranën, Blerina Gjylameti, deklaroi se në bashkëpunim me Autoritetin Rrugor Shqiptar kanë nisur bisedimet për rindërtimin e aksit Tiranë-Plepa që do t’i jepte kryeqytetit një hyrje të re, por njëkohësisht edhe një impuls të ri zhvillimit ekonomik të gjithë zonave ku kalon.

“Bashkë me ARRSH-në po gjejmë një fond për rrugën kombëtare Tiranë – Ndroq. Po të kemi të njëjtën frymë bashkëpunimi, siç kemi pasur në këto tre investime kryesore, do të ecim akoma më shpejt”, tha Veliaj. Kryebashkiaku deklaroi se Njësia administrative e Pezës ka qenë dëshmitare e një numri investimesh të cilat do të shtrihen në të gjitha lagjet e saj, teksa shtoi se transformimi ka prekur edhe fshatrat e njësisë.

Veliaj theksoi se Partia Socialiste i kushton një vëmendje të posaçme demokracisë dhe se koha kur jepet llogari para popullit vetëm një herë në 4 vjet kur voton, ka marrë fund. “Ne kemi një parti që llogaridhënien nuk e trajton si një sport një herë në katër vjet, por si diçka që duhet të bëhet përditë”, tha ai. Në bashkëbisedimin me banorët e Njësisë Administrative Pezë, kryebashkiaku Veliaj i inkurajoi që të gjitha shqetësimet e tyre t’i shprehin nëpërmjet portalit për bashkëqeverisjen, ku do të marrin të vëmendjen e duhur.