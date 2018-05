Për të parë rezultatin nëse jeni fitues apo ju duhet të futeni në faqen www.dvlottery.state.gov (kliko mbi linkun). Pasi t’iu hapet faqja ju duhet të futni të dhënat tuaja me radhë, numrin e konfirmimit, mbiemrin, vitin e lindjes dhe kodin e sigurisë.

Keni harruar apo humbur numrin e konfirmimit? Ka një zgjidhje

Poshtë kuadrat ku duhet futur kodi, klikoni aty ku shkruhet Forgot Confirmation Number, dhe më pas plotësoni të dhënat që kërkohen.

Këto të dhëna përfshijnë, sipas radhës, vitin e aplikimit (në këtë rast 2018), mbiemrin, emrin dhe emrin e mesit (të cilat duhet të jenë të shkruara ekzaktësisht si në formularin e aplikimit), muaji, ditën dhe vitin e lindjes së aplikantit, si dhe adresën e postës elektronike (email), të cilën keni përdorur për aplikimin.

Pasi të keni plotësuar edhe karakteret që ju shfaqen në kodin e sigurisë, kliko butonin submit dhe shumë shpejt në email do t’ju vijë në përgjigje numri juaj i konfirmimit.

Më pas mjafton të riktheheni dhe të plotësoni formularin e parë. Menjëherë pasi të konfirmoni të dhënat, në ekran do të shfaqet mesazhi nëse jeni përzgjedhur ose jo për të vijuar procedurat për marrjen e vizës me SHBA.

Pasi të klikoni në kuadratin Submit, do t’iu vijë përgjigja: “You have not been selected” ose “You have been selected”. Ju urojmë këtë të dytën!