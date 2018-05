Nga: Jak Simoni

Të ndikuar dhe nga mediat perëndimore, këto ditë në mediat tona u fol shumë për përvjetorin e lindjes së Marksit dhe për rrjedhojë dhe për mendimin e tij. Por çfarë vendi i kemi lënë dhe po i lëmë ne Marksit. Në periudhën e diktaturës Marksi ishte filozof për antonomazi (kur përmendej filozofia duhej të nënkuptohej Marksi dhe kur përmendej marksizmi duhej të nënkuptohej filozofia), madje ne shkolla “trungu” filozofik ishte zëvendësuar vetëm me një degë të vogël të saj, ku dhe ajo zhvillohej në mënyrën e vet. Si në shkollat e mesme ashtu dhe në të lartat filozofia ishte zëvendësuar me: Njohuri të marksizëm – leninizmit, Materializëm dialektik, Materializëm historik etj., të cilat konsideroheshin si lëndë me peshë për karrierën e mëtejshme, si në fushën e studimeve, ashtu dhe për të arritur nivelet më të larta në administratën e atëhershme. E vërteta filozofike do ti takonte vetëm njërës pale, asaj në pushtet. Për autorë të tjerë, kryesisht hegelianë, të cilët në debatin filozofik kishin mbrojtur teza antimarksiste, apo kishin qëndruar indiferentë, do të kishte vetëm kritika. Debati filozofik ishte debat politik. Interpretimet e filozofëve antimarksistë mund të çonin në dyshime e persekutime.

Kaq për sa i përket të shkuarës, por shtrohet pyetja: Po sot çfarë vendi po i lëmë Marksit? Përsëri, në krahasim me vendin që ka në mediat perëndimore, po ekzagjerojmë. Në këto vende nuk është filozof për antonomazi. Në ndryshim nga ne, në këto vende kanë vend, ndoshta më shumë, dhe përvjetorët e Kantit, Hegelit, Shopenhaurit etj., për të qëndruar në përfaqësuesit e mendimit filozofik gjerman. Tek ne Marksi vazhdon të identifikohet (natyrisht nga nostalgjikët marksistë) me filozofinë, ndërsa kontributi i tij ishte më i madh në fushat e sociologjisë, ekonomisë, të doktrinave politike dhe mendimit ekologjik (për të cilin do të ishte vërtetë aktual) që jo domosdoshmerisht i përkasin mendimit të mirëfilltë filozofik. Duke përfituar nga një shprehje e Hegelit, po vijojmë të jemi një popull pa metafizike dhe akoma më keq një popull që nuk kërkon metafizikën e tij, por materializmin. Akoma më paradoksal është fakti se kërkohet tek filozofia, e akoma më keq tek ajo marksiste, barka e shpëtimit për kontradiktat normale të jetës në pergjithësi dhe të sistemit ekonomik në veçanti. Paaftësia për të kuptuar po bëhet aftësi për të thjeshtuar. Po thjeshtojmë filozofinë me marksizmin, për të cilin vetë Marksi, pasi pa se si po modifikohej e spekulohej me mendimin e tij, pat deklaruar: “n.q.s ky është marksizmi, atëherë unë nuk jam marksist”.

Në një shoqëri komplekse dhe të hapur asnjë filozofi, aq me tepër ajo marksiste, nuk ka të drejtë të ngjitet në podiumin e “drejtimit” dhe të marre kompetencat e drejtimit të shoqërisë. Më e rëndësishme se një teori e ndryshimeve radikale do të ishte maturia hegeliane: “me thënë vetëm një fjalë se si do të jetë bota filozofi mbërrin me vonese, sepse ngjarjet kanë marrë rrjedhën e tyre, sepse zhvillohen në natyrshmërinë e tyre racionale.