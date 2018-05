Nga ky muaj qytetarët duhet të paguajnë detyrimet e para që rrjedhin nga përllogaritja e re të takës së pronës.

Drejtori i Përgjithshëm i Taksës së Pasurisë pranë Ministrisë së Financave, Enton Duro, bëri me dije dje në tv scan se detyrimet në Tiranë dhe Durrës do të jenë të bashkëngjitura në faturën e ujit, ndërsa në qytetet e tjera, do të mblidhen me metodën e vjetër deri në përfundim të Kadastrës Fiskale.

Nga pagesa e taksës së pasurisë janë të përjashtuar disa kategori si pensionistët e vetëm dhe grupe të tjera vulnerabël. Ndërkohë, nëse qytetarët përballen me shuma për të cilat nuk janë dakord, mund të ankimojnë detyrimet e tyre.

Qeveria parashikon që deri në vitin 2020 të përfundojë kadastrën fiskale, ku do të ndërtohet një database e qartë e 4 milion pronave në të gjithë vendin dhe që do ta lehtësojë këtë proces.

Të ardhurat do të mblidhen nga pushteti vendor dhe do të shkojnë në buxhetin e tyre.