Nga Faik Islami

Legjenda e lashtë, flet se, rreth Dodonës Ilire (ky toponim, pretendohet edhe nga greket, se çfarë nuk pretendojnë grekët e sotëm, nga sa dihen të ilirishtes) , sipër, majë malit, jetonte një murg i padukshëm, i shenjtë dhe shumë i pastër i cili, kohë pas kohe, i binte një daulleje, gjithashtu të padukshme, që dëgjohej si një gjëmim i shurdhër, sa herë që një ligësi, po u afrohej njerzve. Paganët, duke ditur se dielli, fillimisht binte mbi majat e naleve, edhe Froni i Perëndive, pikërisht në ato maja do të ishte. Kjo, natyrisht i përket kohës legjendave, por me sa ndjekim sa fliten nëpër mediet e ndryshme, kryesisht ato greke, na lind e drejta të sjellim ndërmend, efektin simbolik të ”Daulles së Dodonit “.

Pothuajse, krejt populli shqiptar e ka mirëpritur iniciativën dhe hapat fillestare deri sot , nga të dy qeveritë, për një marrëveshje apo më saktë, për një Pakt Miqësie mes dy vendeve , i paarritur gjer sot. Shqiptarët, që historia i ka veçuar si popullin më paqësor në Ballkan, të cilit i kanë rëne e nuk i ka rënë kujt në qafë, e ka mirëpritur këtë fqinjësi me popullin grek, sot e për gjithë periudhën. Ruan respektin maksimal për vlerat e tij, virtutet dhe sidomos mikëpritjen, që shprehu me shqiptarët të cilët, në masë e në kushte të vështira, bujtën portave të familjeve greke. Aty gjetën atë që kishin lënë vatrave të tyre; bukë, kripë e zemër! Atë që dikur shqiptarët e kishin shfaqur ndaj popullsisë greke, jetë të jetëve, shqiptarët, të cilët e kanë të tyre “ Perëndinë e Mirënjohjes”, kurrë nuk do ta harrojnë atë veprim njerëzor të jashtëzakonshëm të “Popullit , me të vërtet mik grek“!

Mbi këto konsiderata, dhe sidomos, mbi memorien historike të shqiptarëve,vuajtur e pësuar, prej politikave aspak miqësore të qarqeve që patën dominuar politikën greke, ndaj popullit shqiptar, e mirëpresin me gjithë shpirt risinë e një Pakti Miqsie mes dy vendeve. Kanë mbështetur hapat fillestare të qeverisë shqiptare, problematikn që solli një hap i gabuar, me pasoja për interesat tona dhe mandej mirëkuptimin prej pales greke, për një rikonceptim të marrëveshjes, bazuar në të drejtën e të dy popujve. Këtë kemi pritur dhe po e presim me nje ndjesi qytetare, shqetsuese, ndaj çdo lajmi, apo insinuate të shprehur. Mirëpo përkundër dëshirës dhe vullnetit tonë, ditët e fundit ka nisur, sikur po na bubullon shurdhazi “ Daullja e Dodonit “ ! Dhe jo prej ndonjë opinioni gazetaresk, qëllimkeq apo i paditur, pse jo dhe i yshtur për trubullime në opininin andej e këtej, por posaçërisht prej Ministrit te Jashtëm Grek. Z.Kotzias, foli shumë serbez,, para disa ditësh, kur u shpreh:

“Greqia është akoma në gjëndje lufte me Shqipërinë! “ Kush e lexoi deklaratën e këtij burri shteti, një diplomat i orëve të para, bashkënisës i risisë për një zgjidhje të gjith problematikës me shqiptarët, do të jetë pataksur! Se pikërisht edhe ky ministër pati qenë , ndër ata politikanë grekë, që dëndur patën artikuluar se “Gjëndja e Luftës” me Shqipërinë, në fakt mbetej inekzistente, apo e harruar, papritur artikuloi deklaratën me të njëjtën masë qetësie e vetëdije, si dikur kryeministri grek Caldaris, gjatë punimeve të Konferencës së Paqes në Paris. Caldaris u telikos shumë, për të vënë në jetë një plan ogurzi, kundër shqiptarëve, territoreve shqiptare, gjatë përpjekjes së popullit prej gati një milioneëh shqiptar dhe qeverisë së tij, dalë prej një lufte shkatërrimtare, nazi-fashiste, për t’u anëtarësuar në Bashkësinë e Kombeve. Caldaris dhe tërë shpura që e shqëronte , nuk lanë gur pa lojtur e diplomat të treshes Amerikë, Angli e Rusi, pa takuar e lobuar, kundër pjesëmarrjes së një delegacioni të shtetit shqiptar në Konferencë, pasi sipas logjikës greke, “Shteti shqiptar, i pushtuar prej Italisë fashiste, na i paskej shpallur “Luftë shtetit dhe popullit grek!”

Logjika e Caldarit dhe e gjithë strukturës mbretërore greke, e cila e shpalli gjëndjen e luftës me Shqipërinë, bazuar në “ Dekretin e Viktor Emanuelit të Tretë, të datës 9 qershor të vitit 1940 , që i i shpallte lufte Greqisë dhe ku Shqipëria, si vendi që i paskej “dhuruar kurorën mbretrore shqiptare “, automatikisht edhe Shqipëria i pati shpallur luftë, përfshirë edhe ndonjë deklarim, kolaboracionistësh shqiptarë, pa kurrfarë autoriteti, marrë si vullnet popullor. Ahere qarqet greke dhe kryeministri i tyre Caldaris, megjithëse konsumoi mbi 120 orë takime intensive, me delegatën angleze të atyre ditëve, në mbshtetje të plotë të pretendimeve territoriale, nuk ja doli të binde se shteti dhe populli shqiptar kishte qenë në koalicion me boshtin nazifashist. Në periudhën më të favorshme, më delikate, më ogurzezë, pretendimet e mirëfillta territoriale të palës greke mbi Shqipërinë, nuk ja arritën qëllimit për ta penalizuar e gjymtuar territorin shqiptar , në sajë të luftës titanike të qeverisë shqiptare, dalë nga ajo luftë, ku populli më i vogël i Ballkanit e pati paguar me një lumë gjaku , i çliruar me forcat e veta.

Një rikthim tek dekreti i Viktor Enanuelit, të cilit pala greke as atëhere e as sot, nuk ja patën kënduar të dyja faqet, na bën t’ja rikujtojmë edhe diplomatit brilant Kotzias, për një rifreskim, se kurrë nuk mund të jetë ajo mohuese rruga për tek arrsyeja. Ne atë dekret italian ,njëkohësisht i shpallej luftë, pra njëkohësisht edhe Shqipëria, se do të ishte ashtu në luftë edhe me Britaninë e Madhe, Francën, Bashkimin Sovjetik, Jugosllavinë dhe me pas edhe me Amerikën! Si xhanëm, askush prej këtyre shteteve nuk e mori parasysh “Gjëndjen e luftës me Shqipërinë ! Greqia , mos mori ashtu edhe përfaqësimin e tyre , që vendosi gjëndjen e luftës me Shqipërinë ? Të mos e dinin qarqet greke, athere e gjene sot, se shpalljen e luftës e bën vetëm një shtet i pavarur dhe kurrësesi një shtet inegzistent? Shpallja e gjëndjes luftës nga një grusht kuislingësh të gatuar në guzhinën – qeveri kukull të Benito Musolinit, dhe mu për këtë teza bajate Caldarit e neocaldarëve të sotëm grekë mbeten po bajate, si në ato ditë, që delegata shqiptare i hodhi poshtë me neveri!

“ Daullja e Dodonit” bie pikërisht për neveritjen dhe erën e rëndë, që shpërndan mbi gjithë territorin shqiptar, , qoftë edhe përmëndja pa le më kapja tek asgjëja e mbeturinës kartave neofashiste greke.” Daullja e Dodonit”, zhurmshëm na bën të hapim sytë dhe të rrimë veshëngritur, se pas fjalëve, ku ne shresojmë, qëndron pusia gjithë hile ! Dhe jo pa shkak!

Së dyti, “ Daullja e Dodonit” nisi të bjeri me furi, sapo Ministri Kotzias deklaroi se “ “së shpejti , grekët do dëgjojnë befasi, në favor të Greqisë.. ..!” Kjo natyrë befasie nuk është hiç e njohur nga shqiptarët, gjersa qysh në lashtësilegjendat e tyre u kanë rënë Tupanëve e Daulleve, si e Dodonit. Mu për këtë rënie daulleje , kërkojmë jo vetëm transparencë në maksimum për çdo hap, për çdo centimetër territor , të terur apo nën ujë, por Daullja e Dodonit, pas fjalës së ministrit grek, kërkon të afishohet në një monitor, sa faqja e selisë së Universitetit të Tiranës , gjithë ecuria e bisedimeve shqiptaro-greke! Ku rreth tyre të japin opinionet akademikë, historianë, specialistë të fushave dhe politikanë.

Qeveria jonë, nisur nga pesha shumë e rëndë e problematikës, nga momenti tepër i rëndësishëm historik i aspiratës përbashkuese evropiane, dhe raporteve me shtetin grek, lipset të mos e mbajë e vetme barrën historike të një marrëveshjeje, që nuk do shërbejë për t’u mirkuptuar , por , larg o Zot, duke e injoruar

“Daullen e Dodonit”, rënë pas deklaratave të ministrit grek !

Se është i paimagjinushëm një pakt i zgjidhjes miqësisht të problematikave, kur pala greke paravendos me injorim ,me kusht, mosdiskutimin e problemit të popullit tonë martir të Camërisë! Pala greke , mund të mos mbetet dakort me rrugët e zgjidhjes, me pretendimet shqiptare, por kurrë nuk duhet lejuar, pse jo edhe duke mos u nisur fare bisedimet, me cilëndo kosto, ndërsa thonë, apriori, se nuk ekzistoka problemi çam! Ekziston dhe pikon gjak fëmijësh, grash e pleqsh shqiptarësh, sot e gjithë ditën se as tek varret e tyre nuk po i lënë, të mentalitetit neocaldaras ! Si nuk ekzistoka nje problem që pala ndërbiseduese e ka prioritet kombëtar?

Bisedime me anashkalim të problemit dramatik të popullit shqiptar çam, kurrsesi nuk duhet t’u shkojnë ndërmend grekëve, të politiks së sotme, e të ardhmes , se mund të arrihen marrveshje ndonjëherë me shqiptarët. Natyrisht që të gjitha variantet e përparësive , por edhe të një vetoje greke ngaj çeljes negociatave, por mbi të gjitha do të prevalojë problemi kombëtar !

“ Daullja e Dodonit “, ka kohë që bie zhurmshëm ! Ne lusim, që të dëgjohet, mirë këtej e sidomos andej…