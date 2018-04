Mosmarrëveshjet e vogla jo më në gjykata, ndërmjetësim ligjor i detyrueshëm

Mosmarrëveshjet e vogla kontraktuale apo pasurore me vlerë deri në 1 milionë lekë nuk do të zgjidhen më nga gjykatat, por nga ndërmjetësit ligjorë të licencuar.

Kuvendi ka miratuar dje në parim propozimet për ndryshimin e ligjit për ndërmjetësimin, i cili parashikon që këto çështje me vlerë të vogël financiare mos të shqyrtohen më nga gjykata por vetëm nga ndërmjetësuesit ligjorë.

Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj tha në Komisionin Parlamentar të Ligjeve se është e domosdoshme që të rriten kriteret profesionale të licencimit dhe të ushtrimit të këtij profesioni.

Sipas propozuesve të ndryshimeve, ndërmjetësimi i detyrueshëm do ulë kostot gjyqësore për qytetarët, do të shmangë pagesat e shtrenjta të avokatëve, por edhe do të ulë korrupsionin në gjyqësor.

Por ndryshimet ligjore, pritet të shoqërohen edhe me një fluks më të madh pune për ndërmjetësit. Fillimi i procesit të ndërmjetësimit, ka një kosto prej 5 mijë lekësh, pasi pagesa tjetër për profesionistin që zgjidh konfliktin, bëhet në rast se lidhet marrëveshje mes palëve, që përbën në vetvete titull ekzekutiv.

Për çështjet e detyrueshme për t’u zgjidhur me ndërmjetësim (me objekt pasuror deri në 1 milion lekë), nëse palët nuk nënshkruajnë marrëveshje brenda 60 ditësh, atëherë çështja zgjidhet në rrugë gjyqësore. Aktualisht në gjithë vendin ushtrojnë aktivitetin 70 ndërmjetës, por nga nëntori ka nisur trajnimi edhe për dhjetëra të tjerë.

Ndërmjetësi nuk mund të vendosë, por vetëm ndihmon palët në negocime me sugjerime për zgjidhjen e mosmarrëveshjes mes tyre, inkurajon zgjidhjen e problemit dhe harton marrëveshjen kur palët bien dakord.

Ligji “ Për ndërmjetësimin” konsiderohet pjesë përbërese e paketës për ndryshime ligjore në kuadër të referomës në drejtësi ka qenë dhe ku nga ana e grupit të punës janë hartuar ndryshime legjislative në kuadër të përmisimit të legjislacionit, rritjes se punës, eficences dhe bashkepunimit me institucionet përkatëse.

Referuar Ligjit Nr Nr.10 385, datë 24.2.2011” Për Ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, ndërmjetësimi është veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës (ndërmjetësit), për të arritur një zgjidhje të pranueshme të mosmarrëveshjes dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin. Ndërmjetësimi për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve është veprimtari e pavarur, vullneteshme (pasi palet me vullnet të lirë drejtohen tek ndërmjetësi) ku ndërmjetësit nuk kanë të drejtë të urdhërojnë apo të detyrojnë palët të pranojnë zgjidhjen e mosmarrëveshje.

Nëse bën një vëzhgim në Gjykatën e Tiranës korridoret janë të mbushur plot me njerëz që halli i ka çuar në atë institucion. Ky profesion i ri synon të reduktoj numrin e çështjeve gjyqësore dhe zgjidhjen e tyre para një përballje të tillë. Puna e ndërmjetësve ligjor është një profesion që ka filluar më herët në vend të ndryshme të botës. Tashmë ka filluar të funksionojë edhe në Shqipëri. Më ndihmën e USAID janë dhënë edhe licencat dhe janë hapur zyrat e para të ndërmjetësve ligjorë. Qendrat e para të ndërmjetësimit janë hapur në Gjirokastër, Durrës dhe Korçë.

Në dixhitalizimin e sistemit të drejtësisë që po bëhet aktualisht dhe që është një reformë e madhe e Ministrisë, në faqet e gjykatave do të gjendet një rubrikë e veçantë për ndërmjetësit ku do te listohen të gjithë si dhe qyteti i vendbanimet të tyre në mënyrë që gjyqtarët dhe qytetarët të kenë akses në mënyrë të vazhdueshme dhe të thjeshtë në ndërmjetësat e licencuar.