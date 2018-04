Në Udhëzimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, nr. 7, datë 28.2.2018, Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm, në mbështetje të nenit 24, të ligjit nr. 57, datë 2.6.2016, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzim i cili sapo ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare, thuhet vec të tjerash se Politika e qeverisë për pensionet mund të ndryshojë. “Qeveria mund të miratojë një ligj të ri të pensioneve që rrit ose zvogëlon ngarkesën e punës për Fondin e Sigurimeve Shoqërore dhe të Pensioneve për të rillogaritur kujt i takon pensioni (ndikon në sasinë dhe koston e produkteve).

Sipas burimeve nga MF mendohet për një skemë, e cila të jetë më e thjeshtë, më e drejtë dhe e ndershme, që çon hakën tek i zoti. Kjo do të thotë që për çdo njeri, vitet e punës të shumëzohen me pagën mesatare të të gjithë jetës së vet, për të prodhuar përqindjen e pensionit që dikush do të ketë në pleqëri.

Nga data 1 janar 2015 , ka hyrë në fuqi një ligj i ri, një formulë e re, që ka shëndoshur skemën, duke ulur subvencionin që jep shteti, për ta rimëkëmbur financiarisht këtë skemë.

Si ka NDRYSHuar SKEma e PENSIONEVE në vitin 2015

• Janë saktësuar rregullat dhe procedurat e indeksimit të masës së pensioneve

• Heqje e kufizimeve tavan të pensionit

• Njehsim i pagës minimale kontributive me pagën minimale në shkallë vendi dhe përcaktim i rregullave strikte për indeksimin e pagave kontributive

• Rritje graduale të moshës së daljes në pension për gratë, me dy muaj në vit, për të arritur në 63 vjeç në vitin 2032. Që nga viti 2032, mosha e daljes në pension për burrat do të rritet me një muaj në vit dhe për gratë me dy muaj në vit, duke arritur në 67 vjeç, për të dy sekset, në vitin 2056.

• Përmirësim i mënyrës së llogaritjes së pensioneve për nënat me shumë fëmijë dhe pensioneve familjare, duke përcaktuar si moshë për përfitimin e pensionit nga bashkëshortët moshën e daljes në pension.

• Rritje graduale e kontributit për zonat rurale, duke barazuar kontributet e fermerëve me ato të zonave urbane, deri në vitin 2018.

• Shfuqizimi i formulës së llogaritjes së pensioneve të zonave rurale dhe përdorimit të së njëjtës formulë, si për pensionet e tjera.

• Inkurajim i vazhdimit të punës, pas mbushjes së moshës në pension, nëpërmjet rritjes së shtesës për shtyrje pensioni në 0.5% për muaj.

• Përcaktimi që të gjithë individët, që nuk plotësojnë kushtet e nevojshme për përftimin e një pensioni, do të përfitojnë një pension social, i cili mund të përfitohet vetëm nga individët mbi 70 vjeç që kanë qenë rezidentë në Shqipëri gjatë 5 viteve të fundit. Masa e këtij pensioni do të jetë jo më e madhe sesa masa e pensionit të pjesshëm që arrihet nga skema kontributive. Ky pension do të jepet duke pasur si kusht verifikimin e të ardhurave dhe do të financohet nga buxheti i shtetit.