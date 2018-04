Studentët e diplomuar pranë universitetit politeknik të Tiranës pritet që së shpejti t’u njihet diploma edhe në disa vende europiane. Kjo në saj të marrëveshjes së këtij universiteti me universitetet partnere.

Rektori pranë universitetit politeknik, Andrea Maliqari, bëri të ditur në një intervistë për televizionin SCAN, se po punohet për njohjen e diplomave kryesisht në Francë dhe Itali.

Maliqari shton se krahas njohjes së diplomave ky universitet po vijon bashkëpunimet jo vetëm akademike por edhe për kërkimin shkencor edhe përtej Europës ku krahas italisë, Spanjës, Austrisë është dhe Japonia.

Universiteti politeknik i Tiranës për vitin akademik 2017-2018 shtoi kuotat me rreth 20% krahasuar me një vit më parë sipas Maliqarit do këtë shtim edhe për vitin akademik 2018-2019 por në përputhje me kapacitetet duke iu përmbajtur standardeve

Në total për vitin 2017-2018 ky universitet ofroi 1770 kuota në të gjitha degët. Numrin më të lartë të kuotave këtë vit e kishte fakulteti i inxhinierisë mekanike me 355 dhe numrin më të vogël, fakulteti i inxhinierisë matematike, dhe Fizike me 160 kuota gjithsej.