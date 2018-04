Nga Faik Islami





Për këtë shkrim mora shkas nga sa folën Kryeministri dhe sidomos Ministri i Bujqësisë, zoti Peleshi, për atë perspektivë, që do t’i mundësohet zhvillimit të bujqësisë, respektivisht fermerëve dhe ca individëve, që kanë ca minibiznese, ku nga ca donacione (gjithsej dy milione euro) do t’u jepen fonde për t’i shtuar ato!

Të them të vërtetën m’u dhimsën! Kush? Të gjithë fshatarët, mjerimi i tyre, në kushtet e këtij sistemi të pamëshirshëm, të gjithë punonjësit e asaj bujqësie model, që i katandisi deri në këtë derexhe, ku ata që flasin për hallet e saj, plagët e saj, as nuk e kanë idenë çfarë është bujqësia realisht dhe kjo e sotmja, mjerisht.

Mu dhimbs mundi i gjithë armatës së shkencëtarëve të asaj bujqësie revolucionare, e cila , për një periudhë shumë të shkurtër kohe, arriti majat sa i përket kërkimeve shkencore dhe sidomos zbatimit në praktikë, të parametrave shkencorë të arritur. Dhe jo vetëm në një fushë, por në të gjithë sektorët jetësorë të kulturës më të lashtë të botës dhe më jetwsoren, siç është bujqësia.

M’u dhims edhe vetë zoti Peleshi, i cili nuk e di se nuk është në vendin e duhur, me formimin përkatës dhe në terrenin për të vepruar, në mos me idealizëm, së paku me përgjegjësinë qytetare, për ta kuptuar, se ky vend mund e duhet të përparojë vetëm e vetëm , nga një “ revolucion i ri “ në bujqësi. Gjith forcat politike kanw mbetur absolutisht mjerane, sot e 28 vite , për ta marrë vesh këtë imperativ të kohës? Asnjë mësim nuk kanë nxjerrë, për hapat që duhen për të dalë nga varferia. Nga varfëria nuk na nxjerrin taksat , por vetëm prodhimi. Ne nuk po gjejmë “ qeverisjen prodhimtare “! Mendoj, se tw gjith ata që kanë ndërruar karriget në postin e Ministrit të bujqësisë në gjith këtë periudhë masakrimi të gjithë kulturës së gjetur për bujqësinë, nuk duhen konsideruar fajtorë , përveçse mjeranë, që nuk arritën as ta kuptonin se çfarë pasurie kolosale u pati rënë, për ta drejtuar, në mos aq, për t’i ruajtur ato vlera, ato thesare, që arriti shkenca shqiptare e viteve kur punohej me idealizëm. Ka 28 vjet që dikasteri i bujqësisë nuk e di hiç gjendjen reale të sipërfaqes së tokave për bimë arash, sa prej tyre mbillen e sa mbeten lëndina, për gjith këtë periudhë të zezë të bujqësisë shqiptare. Kur tokat mbilleshin cep në cep, nuk na përkisnin më shumë se 2000 metra për frymë, si vendi me më pak tokë i gjithë rajonit. M’u për ketë arësye shumë thelbësore, m’u dhimbs Peleshi. Gjithë fondet që ka e do shpërndajë, nuk do mundin të zënë as edhe një prej vrimave, pa le më të honeve të thella që i janë hapur bujqësisë këtij vendi. E ndërsa ishin duke folë, Kryeministri dhe pastaj Ministri, m’u kujtuan shkencëtarët e bujqësisë të kohës me bujqësi moderne. Ata që flisnin e dinin ç’farë thoshnin. Mes mijërave, po veçoj tre nga heronjtë e atij revolucioni kolosal, që shembi muret e mesjetës në bujqësinë shqiptare.



Hysen Laçej dhe Ahmet Osja!



Në se shkencëtarët idealiste e revolucionarë të kohës, si Hysen Laçej dhe Ahmet Osja, do mund të vlersoheshin sot, sipas kontributit të tyre në shkencë, ata sot do të ishin më të vlesuarit e Kombit Shqiptar. Nëse ata do të ishin shpërblyer, sipas aplikimit në prodhim, të rezultateve të kërkimeve të tyre, sot ata, familjet e tyre , do të mund të ishin miliardere, krahasuar me sa e si u kthyen në miliarderët e këtij biçim sistemi, horrat e soj e sorollopët e gjithë atyre që përvehtësuan e grabitën gjithë sa gjetën të gatshme, nga puna 50 vjeçare e idealistëve, shkencëtarëve, punonjësve të asaj bujqësie dhe të gjithë anëtarësisë së asaj partie, të thjeshtët, që vetëm me patriotizëm milituan në fushën e bujqësisë.

Hysen Laçej dhe Ahmet Osja, me përkushtim dhe nervin revolucionar, arritën jo vetëm të kërkonin , provonin e mbillnin fara të një “ Terruari” krejt shqiptar, rajonal e zonal, por i shtrinë ato në të gjithë vendin, duke arritur rendimentet me të larta të bujqësive moderne. Le ta themi, se duke pohuar të vërtetat e arritjeve të tyre, shprehim nderimin e mirënjohjen e thellë për ata , jo më si pionierë të shkencës shqiptare, por dishepuj me kontribut kolosal, në shkencën bujqësisë botërore.

Ata krijuan Institutin Kërkimor të Misrit dhe Orizit, duke e nisur punën nga farërat e vendit, rendimentet mesatare që u trashëguan, ose me sa dy e trefishi i farës së hedhur. Përgjithésisht deri 20 kv për hektarë. Dhe arritën të krijonin farërat me emrin legjendë “Rozafa” të rendimenteve deri 140-170 kv për hektarë… ! Në orizin e farës, për kushtet e vendit që ata heronj krijuan, thyen rekordet botrore edhe në atë kulturë. Modestia e atyre dy shkenctarëve ishte shémbullore. Gjendej kudo shkencetari Ahmet Osja, ku përgatitej shtrati i farës për t’u mbjellë dhe jepte përvojën e tij, dijet e tij të mëdha, gjithë kukturë, për kulturën e bimës së uruar. Atyre burrave me autoritete shkencore të padiskutushme, drejtuesit e Ministrisë Bujqësisë kohës, u ngriheshin në këmbë, me reveranca. Sot të paduturit “ drejtues” askush nuk e di, sa ndenjën, çfarë sollën dhe ku u zhdukën. Dukshëm sot, marrin mendjet e ndryshkura, guxojnë e shfaqen “kopetentë”, mbi hallet e një bujqësie të masakruar….! Mjerisht kjo është dukuria e vërtetë!

Mirënjohje, aradhës së shkencëtarëve të bujqësisë, si Hysen Laçej dhe Ahmet Osja!



Administratori Vasil Anagnosti



Ishte prej radhës se specialistëve të bujqësisë, që i vuri gjoksin “ Projektit Gjigand të Brezareve të Bregdetit Jon”. Njerzit, bazuar në gojdhënat, kanë besuar se në Babiloninë e lashtë ishin ndërtuar “ Kopshte të Varura” , por besoj se pak e kanë kuptuar se ato u quajtën të tilla, nga se ishin ndërtuar mbi çatitë e ndërtesave e se në vartësi të ndërtimeve të shkallëzuara (ku asnjera ndërtesë nuk pengonte diellëzimin e tjetrës edhe lulëzimet e taracave rezultuan kopshte të shkallëzuara,“ të varura”, të Babilobasve.

Por Tarracimet e Brezaruara të bregdetit ishin një projekt kolosal shkencor mbi natyrën, që ishin ku e ku më perla se ato të Babilonasve të lashtë. Ishin një modelim i cili jo thjesht kopjonte e ndërtonte brezaret, duke i mbjellë me agrume e ullinj, por u shpua mali për tunel dhe uji i Lumit të Tatzatit u përcoll në ato brezare të mrekullisë shkencës shqiptare, ndën drejtimin e administratorit shkencëtar në aplikim, Vasil Anagnosti. Vasil Anagnosti sot mund te ishte një multimilarder i merituar plotësisht. Por mbeti vetëm një idealist i “pushkatuar” në shpirt, prej vandalëve që shkatërruan perlën, ndërtuar me djersën e gjakun e popullit, si askund në gjithë Mesdheun, Brezaret e Bregdetit shqiptar të Jonit! Krim me të madh nuk gjendet as tek tek “ vepra” e Neronit, që dogji Romën.

Vasil Anagnosti dhe gjith armata e specialistëve, punonjësve të bujqësisë bregase, të mrekullushëm, e kishin merituar emërtesën “ heronj” të një revolucioni, për kulturën e një bujqësie krejt moderne! Mirënjohejen më të madhe atyre burrave e grave, të brezit të idealistëve shqiptarë, për Perlën e Bregdetit të Jonit !

Keqardhje për katandisjen e bujqësisë në gjëndjen e mjeruar sot !

U brengosa tek sa dëgjova të flitej për ….bujqësi ! Sot nuk kemi bujqësi, por hallexhinj të moshuar që rropaten për të jetuar…

Natyra na ka bërë të aftë të mësojmë. Na ka dhënë një arësye, të papërsosur, por të përsosshme. Kombet me prosperitet e mbarësi, rrugën për tek e mbara e gjejnë e shumta , brenda një periudhe qeverisjeje.



Neve nuk po e gjejmë, as për tridhjetë vjet …qeverisjesh !