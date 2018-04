Vandalët në burgje, “qytetarët” në interprelancë

Kryeministri Rama është hedhur në aksion për të mbuluar me spektakle qesharake mediatike zullumet e shkaktuara me vendosjen korruptive të tarifës prej 10 euro në Rrugën e Kombit. Një komunikim në skype, i ashtuquajtur interprelancë me banorët e Kukësit, ishte një shfaqje e shëmtuar e përdorimit të njerëzve si dekor për të mbuluar mllefin masiv të shpërthyer kundër tij. Shfaqja u shoqërua nga fodullëku i tij i zakonshëm i shpalosur në mënyrë arrogante edhe kur bën sikur kërkon falje, teksa vazhdon dhe këmbëngul se ka bërë gjithçka mirë, e se po sulmohet padrejtësisht.

Natyrisht, nuk është e vështirë që një Kryeministër të gjejë edhe në Kukës 15 njerëz që e mbështesin dhe brohorasin edhe kur i rreh e përdhunon. Partisë së tij, nuk i mungojnë as interesaxhinjtë që blihen për 5 aspra, e as “idealistët” që janë gati të rrinë pa bukë, pa ujë, pa drita, e tani edhe pa rrugë, për hir të unitetit partiak. Por fakti që qeveria ka mbetur tek këto shfaqje banale për të shplarë atë çfarë ka përmjerrë këto ditë, tregon se në ç’ditë të keqe ndodhet.

Skenari shkoi paq. Pasi dëgjuan me vëmendje shpjegimet e Kryeministrit “qytetarët” kuptuan se paskëshin protestuar kot, duke mos ditur se si qendronte e vërteta. Me plot bujari ata ia pranuan ndjesën për mungesën e shpjegimeve paraprake mbi thellësinë në të cilën ua ka futur dhe vlerësuan fort (madje edhe e falenderuan njëzëri) faktin që ai di të kërkojë ndjesë. Madje një prej tyre shkoi aq larg sa, i indinjuar për “namin e keq” të krijuar për qytetin e tij, sikur ky qytet është kundër Edi Ramës, u shpreh krenar se Kukësi ka votuar për të, çfarë bëri që vetë Kryeministri të ndërhyjë duke i kërkuar të mos bëjë politikë.

Bukur! Përballë “vandalëve” qeveria zgjodhi të komunikojë me “qytetarët e civilizuar”, ata që dijnë të dëgjojnë, mirëkuptojnë, binden dhe falenderojnë. Shkurt, zgjodhi të komunikojë me ata që dijnë të puthin mirë dorën që i rreh dhe i vjedh. “Qytetarët e mirë”, janë ata që dijnë t’ia qajnë hallin qeverisë dhe jo njerëzve të thjeshtë që vuajnë nën varfëri e mjerim, përfshirë këtu edhe dhunën dhe arrogancën e pushtetit. “Qytetarët e mirë” janë ata që sakrifikojnë për pushtetin dhe e pranojnë barrën e gjobave që iu duhet të paguajnë për llogari të tij dhe oligarkëve me të cilët ai ndan pazaret.

“Qytetarët e këqinj”, vandalët, barbarët, janë ata që nuk durojnë padrejtësinë, që nuk e mbajnë barrën e taksave, gjobave, papunësisë, varfërisë dhe të qenit të pashpresë. Të parët ishin sot në interprelancë dhe patën nderin të falenderojnë e lëvdojnë live, në sytë e të gjithë shqiptarëve, Komandantin tonë të lavdishëm. Të dytët, dergjen burgjeve, të arrestuar nën terror në mënyrë të paligjshme e me dokumente të falsifikuara, duke i lënë familjet e tyre pa edhe atë krah pune që ata ofronin deri më tani.

Kjo është Shqipëria që duam. Këta janë qytetarët që duam. Tani jemi gati për në BE dhe presim vetëm hapjen e negociatave!