Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka sqaruar nenin 11 të kontratës së qeverisë me konçesionarin, ku sipas tij parashikohet dimensioni social për banorët e Kukësit, Hasit dhe Tropojës.

“Neni 11.7 i kontratës së koncesionit që titullohet përdoruesit e përjashtuar dhe përdoruesit e shpeshtë. Këtu ka përdorues të përjashtuar që janë automjetet e policisë rrugore, autoambulancat, automjetet e forcave zjarrfikëse dhe automjetet ushtarake. Pra, ky është një element, shtyllë e kontratës e negociuar me kujdes. dhe 11.8 përdoruesit e shpeshtë. Thelbi i 11.8 është që autoriteti kontraktor së bashku me konçesionarin janë në të drejtë të kontratës dhe kanë më shumë se një muaj që diskutojnë përqasjen sociale që do të bëjën për banorët e Kukësit, hasit dhe Tropojës. Ka një muaj e gjysëm që diskutohet në bazë të këtij neni. Dhe konçesionari ka detyrim të bëjë një bazë sociale. Këtu ka dhe një paragraf tjetër, atë të 120 mijë euro në vit ku thotë se konçesionari do paguajë autorirtetin kontrator shumën si pagesë e drejtëpërdrejtë që do tëkenë për qëllim minimizimin e dimensionit social. Të treja këto blloqe, i kanë lënë detyrimin dhe të drejtën qeveris ëtë bëjë mbrojtje sociale që do e bëjë me shumë vëmendje si pjese e pagesës së solidaritetit që kjo qeveri nuk e ndanë nga vetja”, tha Ahmetaj.