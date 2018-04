Kur të arrestuarit me shumë gjasë do të transportohen nesër në orët e para të mëngjesit drejt Kukësit për t’u njohur në gjykatë me masën e sigurisë, do të shikojnë se puna për rindërtimin e mjediseve ku do të paguhet taksa për Rrugën e Kombit që u dogj të shtunën, ka rinisur.