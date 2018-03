Si llogaritet pensioni kur nuk ke plotësuar vitet e punës, si të përfitosh pension sa më të lartë dhe procedurat kur të mungon libreza e punës, apo dokumentet.

Duhen një larmi dokumentesh që vërtetojnë se një person ka punuar. Sipas ligjit të ri të sigurimeve shoqërore, sa më shumë vite pune të kesh, aq më i lartë del pensioni. Formula është: një shumë bazë, që aktualisht është 6858 lekë të rinj në muaj dhe një shtesë që llogaritet 1% të pagës mesatare bruto për çdo vit pune. Pra, kush ka 36 vjet punë të siguruar, do të marrë 36 % të pagës mesatare mujore bruto për çdo vit pune. Kush ka 41 vjet, do marrë 41% të pagës bruto.

Para se sa të llogaritet pensioni, punonjësit e sigurimeve shoqërore, në bazë të një vendimi të Këshillit të Ministrave, të gjitha pagat nga dita e fillimit të punës përpara 41 vjetëve deri sa të ndërpresë punën, do të shumëzohen me disa koeficiente që janë të përcaktuara nga vendimi i qeverisë. Fillon me 8.59 për periudhat deri më 31 dhjetor 1993, pastaj vazhdon me koeficiente të ndryshme për çdo vit, deri sa ka ndërprerë marrëdhëniet e punës.

Nëse nuk gjinden 2 vjet punë, nuk janë shënuar në librezën e punës apo nuk gjendet as libreza e punës, mund të kërkohet libri i pagave.

Por, kohët e fundit, me një vendim të këshillit administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, me të drejtë është vendosur që për t’u dokumentuar këto vite pune, mjafton të jetë çdo dokument zyrtar: siç mund të jetë një dokument kontabël apo një fletë emërimi, që asokohe jepej nga komiteti ekzekutiv a çfarëdo dokumenti zyrtar që njihet.

Ka një vendim qeverie, me numër 551, të datës 27.09.2016, që për t’i konvertuar këto periudha pune, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka lëshuar një udhëzim me mënyrën se si do të veprojnë drejtoritë rajonale të Sigurimeve Shoqërore. Ka një udhëzim për të konvertuar vitet e punës, të cilat janë paguar si bujk privat, por vërtetohet që s’ke pasur tokë. Këto konvertohen dhe kthehen në sigurime vullnetare, asgjë s’humbet. Një koeficient i vogël është që ndryshon. Një person mund të ketë një kontribut të vogël si bujk privat 12 vjet punë për shkak se kuotat kanë qenë dhe janë ende më të lira, por po t’i pjesëtosh me një shumë tjetër, që është më lart se sigurimet vullnetare, konvertohet më pak.