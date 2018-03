Nga Faik Islami



Ka kohë që një goxha burrë, me mustaqe dhe veshur me jeshile, reklamon favoret e shumta ndaj katundarëve, të cilët i kemi “ graduar në femerë, që u mundëson në pare, për bizneset e tyre, AZHBR-ja. Qytetari “ model” e kryen më së miri rolin e marrë, por ai bujqësinë e kujton thjeshtë jeshillëk dynjaja, si degë organizmi që financon reklamën, kur ajo është një tërësi procesesh jetsorë, ku jeshillëku përfundon në kokërr, në prodhim, në treg. Jeshillëku mbetet ushqim për lopët, si njëra degë, shumë thelbsore e bujqësisë. Por me sa duket, fermerët e këtij vendi, nuk ja paskan idenë ftesës për të konkuruar, dhe përfituar pare, nga xhyrmetllëku i kësaj Agjencie, që vetëm jep pare, djegur shpirti, për zhvillimin e bujqësisë së këtij vendi. Dhe gjersa u dashka bërë reklamë për të marrë fonde, kur funksionimi i saj është i kahershëm, lindin dy mundësi, dy probleme: Ose fermerët nuk marrin vesh nga kjo mundësi, ose mundësia është me përdredhje goxha të mëdha. Se edhe këtë vit, si për vit, afati i përfundimit të dorëzimit të dokumentacioneve për konkurim , u shty! Ndoshta ngaqë reklama e “rroba jeshilit” , nuk paska dhënë efektin e pritur. Por kurrsesi nuk është faji i tij.

Është për të ardhur keq që nuk po flasin njerëzit me aftësi të plota, për zhvillimin e bujqësisë, në kushtet e një bujqësie me mbi 550.000 parcela, të një bujqësie me mjetin themelor, tokën arë, të copëzuar. Ose nuk dinë çfarë të thonë , ndaj dhe vijën po e japin ata që asnjë gjë nuk dinë dhe nuk po kuptojnë në cilën shteg po ecin. Mjaft mirë e ka thënë populli ynë: Gjersa të mendohet i mënçuri, budallai, mbaroi punë…” . Në gjith vitet e kësaj Agjencie, vartëse e Ministrisë së Bujqësisë, ka ndodhur pikërisht kjo gjë. Po të bëjmë shumatoren e fondeve të harxhuara, me rezultatin krejt të papërfillshëm të arritur, del se sa pa efekte ka qënë funksionimi i saj. E megjithatë vijohet po me atë “ strategji”!

Ta marrim konkretisht: Agjencia pranon për konkurim për fonde mbi bazën e një projekti të plotë, me planin respektiv të biznesit, si dhe tre oferta të kompanive të ndryshme të fushës, që garantojnë zbatimin me përpikmëri të projektit që paraqitet. Për rastin e serrave, me ngrohje, ofertat duhet te jenë tre dhe nga kompani ndërkombëtare, me përvojë me ndërtimin e serrave. Le që moria e dokumentave u plas buzën të mjerëve fermerë, por ajo që e bën krejt qesharak vizionin e atyre që kanë hartuar statusin funksionues të kësaj Agjencie. Pse vallë ? Se në fund të fundit Agjencia, nuk financon në tërësi projektin, por vetëm pjesë të tij, që për mirëdashje ndaj dëshirës së specialistëve të Agjencisë, le të themi deri në pesedhjetë përqind të fondit, që rezulton nga plani i detajuar i kostos projektit, pse jo edhe pa e marrë aspak në vlersim atë projekt sepse vendos , për të dhënë vetë dhjetë milion lekë, kur një projekt i tillë kërkon pesëdhjetë e më shumë lekë. Pra miraton fonde për një projekt pjesor. Pjesën tjetër, të fondit, fermeri duhet ta vëri nga vetja ose diku të marrë borxh. Zakonisht tërhiqen.

Konceptuar i tillë një projekt zhvillimor në bujqësi, është përcaktimi perfekt i atyre që asqë e kanë idenë e zbatimit të një projekti në përgjithësi dhe ca më shumë akoma, të një projekti në bujqësi, ku një mori faktorësh veprues, mund ta kthejnë projektin edhe të zbatuar strikt, në dështim të plotë. Por dështim më të plotë të përdorimit të fondeve për bujqësinë , se sa e bën kjo Agjencia e miratimeve të projekteve, me çerek apo me gjysma fondi, asnjë faktor madhor natyror, nuk mund ta bënte kurrë.

Po nuk mbaron me kaq. Nga fondi gjysmak i miratuar përfituesi fermer duhet t’i kthejë Agjencisë edhe diku te 30 përqind të fondit që i miratohet. Me fjalë të tjera, fermerët tromaksen të qasen për konkurrim sepse një përvojë e gjatë tevaturisjeje, burokracie dhe pamëdyshje edhe e koeficentit jo të vogël të korrupsionit, i ka sjellë vet Agjencisë nevojën për reklamë, që bën ai “ burri i botës”, ku “ budallenjtë “ ftohen të …përfitojnë pare goxha! I ftojnë dhe ara nuk sulen me “o burra” , të marrim ç’të marrim?

Nuk arrihet të merret vesh, se ky vend do të mund të përparojë, jo duke e shtrydhur popullsinë me taksa, por duke investuar për prodhimin bujqësor në tërësi, me një përceptim dhe kulturë krejt tjetër. Taksat janë jo përllogaritje për mbushje buxheti, në zbrazje të xhepave të qytetaréve, por funksion variabël i rritjes së prodhimit, rritjes së mirqënies. Nuk po ndodh kjo dhe kemi plot 28 vite kështu.

Bujqësia e copëzuar, me miratim fondesh, për projekte gjysmake, jo vetëm nuk shpie në zhvillim, por perfeksionon një skemë korruptive me shtrirje vertikale. Bujqësia është kulturë e lartë, baza e gjith kulturës së njerëzimit, është shkencë e mirfilltë në aplikim. Si e tillë , nuk i falet këtij vëndi, nivelit shkencor që ka akumuluar, që aksidentit ndodhur në copëzimin e tokës arë, të mos mendohet dhe veprohet vetëm me projekte të plotë, integralë dhe që bazohen në një kooperim të mjetit themelor të prodhimit, tokave ara.

Ka 28 vite dhe nje reformim i tërë këndvështrimit të financimeve në bujqësi, jo vetëm nuk po bëhet , por po thellohet ecja kuturu, ku udhëheq injoranca e jo shkenca. Në kushtet e kësaj gjendjeje , tërësisht të pafavorshme për investimet me projektet integralë, paaftësia drejtuese e gjen si rrugë normale, të hedhë fonde kuturu, sepse kalimi në stimulim të sipërmarrjeve kooperuese të mjetit themelor të prodhimit u heq nga dora mundësinë e vendimmarrjeve për copëzime të atyre pak fondeve, gjë që i shërben rritjes, apo mbajtjes në parametrat e 20 përqindshit, të koeficentit korrupsionit, apo shtimit të votuesve “ kështu të blerë “ , në fushatat zgjedhore. E gjitha kjo e mban bujqësinë në nivelin e ashtuquajtur” Bujqësia e neveritur”. Mbetet e tillë dhe provohet me atë se si djali i “ fermerit” pranon të punojë në arat e një afendikoi grek, por kurrsesi tek dylymi i babai të vet. Dhe justifikohet plotësisht, neveritja e punës në dylymshin e babait. Faj që nuk rrjedh nga puna e dobët e babait, por nga qeverisjet mizerabël të injorantëve, për një reform të thellë në fushën e bujqsisë.

Këta injorantë, që u ka ra në pjesë kjo tokë aqë e begatë, mirë që hiç nuk dinë çfarë duhet të bëjnë, por le të hidhen të shohin ç’po bëjnë italianët, që po shtojnë çdo vit nga 2000-3000 ha me serra me ngrohje edhe në tokat krejt gurishtore të Mantovas! Le të hidhen gjer në Gjeorgji, ku shteti financon këto ditë ngritjen e qindra hektarëve me serra me ngrohje. Kalifornia, vitin e shkuar ndërtoi breza të tëra me sera me ngrohje. Rusia është duke ndërtuar mijëra hektarë po me sera me ngrohje. Turqia, Irani etj po ashtu! Neve po shtojmë serrat e zakonshme, të cilat një ngricë me pesë gradë ndën zero, i kthen në asgjë!

Avantazhet e serave me ngrohje, sidomos në kushtet e bujqësisë së copzuar, i marrin mirë vesh shkencëtarët e bujqësisë dhe ata që ndjekin prognozat e nevojave të popullsive, rajonale dhe më gjerë. Klima, për shkak të reagimit të ashpër ndaj efekteve shkatërrues prej veprimeve njerëzore, e bën bujqësinë, prodhimin prej saj, gjithmonë e më të varur. Nëse njerëzit e një shoqërie, si jona, e qeverive miope, si tonat, nuk i marrin parasysh e të reagojnë në kohë me masa urgjente të kuadruara në “ Projekte Integralë” , do vazhdojmë të kemi këtë gjëndje, të bujqësisë së çalë!

Dhe reklama për të ftuar njerzit ,…të marrin ca para! Mbase u zënë ndonjë ..vrimë, nga ç’tu teprojnë.. !