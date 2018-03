Qëndra e Shërbimeve Arsimore ka publikuar datat e aplikimit me formularin A1 dhe AIZ për maturantët. Pas 3 ditësh të gjithë maturantët nga Tirana do të nisin plotësimin e formularit A1 për maturën 2018.

Të fundit që do të aplikojnë do të jenë maturantët e qarkut të Vlorës dhe Gjirokastrës në datën 10 prill. Po kështu në datat 12-17 prill do të plotësohet formulari AIZ për maturantët e viteve të kaluara.

Formulari A1

“Formulari A1 plotësohet online vetëm nga maturantët e vitit shkollor 2017-2018. Aplikimi online me Formularin A1 bëhet në shkollën ku maturanti vazhdon mësimin. Procesi i plotësimit të Formularit A1 ndiqet nga një person i ngarkuar nga drejtoria e shkollës, që quhet “mbikëqyrës”, thotë Qëndra e Shërbimeve Arsimore.

Formulari A1Z

Formulari A1Z plotësohet nga:

a) Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2018 dhe që kanë detyrim për të dhënë një ose disa provime të Maturës Shtetërore. b) Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2018 dhe që nuk kanë detyrime të Maturës Shtetërore. c) Kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm jashtë vendit dhe, pasi kanë bërë njehsimin e diplomës në komisionin përkatës, rezultojnë se kanë ose nuk kanë detyrime të Maturës Shtetërore.

Plotësimi online i Formularit A1Z bëhet në shkollat ku kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm të lartë ose në shkollën e përcaktuar nga KMSHja e vendbanimit, nëse shkolla e mesme që kanë përfunduar është mbyllur. Kandidatët për të plotësuar formularin A1Z duhet të paraqesin tek mbikëqyrësi një kopje të noterizuar të dëftesës së pjekurisë/vërtetimin, me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme, me fotografi/certifikatën e maturës me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme, lëshuar nga drejtori i shkollës, sipas regjistrit të amzës apo dokumentin e lëshuar nga Arkivi i Shtetit. Procesi i plotësimit të Formularit A1Z ndiqet nga një person i ngarkuar nga drejtoria e shkollës, që quhet “mbikëqyrës”.