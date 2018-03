Partia Demokratike ka përkujtuar sot të përndjekurit politikë dhe të zhdukurit gjatë diktaturës komuniste, me një aktivitet të zhvilluar në qytetin e Shkodrës.

Në fjalën e tij para të pranishmëve, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha se vetëm “një shoqëri që do të shkatërrohet nuk di të vlerësojë sakrificën e atyre që kanë luftuar, ndaj shqiptarët duhet të nderojnë veprën e mbi 4500 patriotëve që nuk gjenden e janë zhdukur nga diktatura komuniste”.

“Kjo është një çështje nëse kombi do të vazhdojë të jetojë sipas vlerave evropiane, apo do të shkatërrohet dhe Shqipëria do të zbrazet duke mos nderuar ata që shkruan historinë e kombit. Asnjë komb nuk ka paguar një çmim më të lartë për lirinë sesa shqiptarët. Krimi komunist shqiptar është krimi më i rënd komunist në Evropë, por më e rëndë është zhdukja e njerëzve dhe mosgjetja e eshtrave të tyre”, u shpreh Basha.

Lideri i PD gjatë fjalës para të pranishmëve kërkoi edhe ndjesë ndaj familjarëve të të zhdukurve, pasi ai pranoi se “PD nuk ka arritur të finalizojë procesin e gjetjes dhe nderimit të eshtrave të personave të ekzekutuar pa gjyq”.

“Zotohem para jush sot, se bashkë me ligjin që po hartojmë me ndihmën e Gjermanisë, ne do t’i propozojmë Parlamentit të ndërmarrë të gjithë detyrimin ligjor dhe financiar për gjetjen dhe nderimin e eshtrave të familjarëve tuaj”, tha Basha.

Por sipas kryedemokratit, familjarët e të ndjerëve nuk duhet të presin drejtësi nga persekutori dhe me këtë term etiketoi qeverinë në pushtet.

“Mos e prisni nga Edi Rama, Fatmir Xhafa dhe Gramoz Ruçi. Krimin nuk mund ta luftojnë njerëzit e lidhur me krimin dhe drejtësinë për të afërmit tuaj nuk mund ta sjellin ish-hetuesit dhe persekutorët e komunizmit. PD dhe unë personalisht zotohemi për një përfaqësim të plotë dhe dinjitoz të palcës së PD, të përndjekurve politikë”, theksoi ai.

Basha duke ju drejtuar Tomor Alizotit, një zëri kritik ndaj tij në PD, tha “le të bashkohemi në gjirin e Partisë Demokratike. Është vendi, institucioni dhe garancia e vetme për detyrimet e papërmbushura”.