Denis Dyrnjaja

Monika Kryemadhi “sfidon” Lulzim Bashën!

Ngazëllimi i të bërit bashkë opozitë në ditët e vërvëllitjes së këpucëve në Parlament ndaj Kryeministrit duket se ka marrë fund. Edhe buzëqeshja e optimizmi politik kur Lulzim Basha e Monika Kryemadhi shfaqeshin krah njëri tjetrit si një mendje e trup bashkuar opozitar është fashitur, sikurse është fashitur gjithashtu edhe furia më vete e LSI-së për të sulmuar Edi Ramën. Në opozitë po bëjnë se kush më vete llogaritë se si i bie më mirë politikisht në zgjedhje bashkë apo të vetëm. Dhe duket se ajo që ka nevojë për kthjelltësi vendimesh dhe qëndrimesh është LSI. Pavarësisht buzëqeshjeve dhe marrëdhënieve të beharta politike mes dy partive ideologjikisht të kundërta por me synime pragmatike të njëjta, Monika Kryemadhi e di se Lulzim Basha nuk është Sali Berisha që mund të bësh, të qëndrosh dhe t’i besosh në një marrëdhënie e marrëveshje politike verbale. Ndaj i kërkon Kreut të Partisë Demokratike të shprehet qartë madje të materializojnë një marrëveshje të qartë parazgjedhore me terma të specifikuar që e vë goxha në pozitë të vështirë Bashën. Ky propozim i artikuluar mediatikisht e vë në pozitë të vështirë administratorin momental të selisë blu, sepse ai nuk do të dëshironte të lidhte një “kontratë politike” që do të duhej ta mbante lidhur me LSI-në i pasigurt pasi kjo mund ta dëmtonte edhe më shumë PD-në e gjymtuar rëndë elektoralisht në dy zgjedhjet e fundit. Bashës do t’i pëlqente ta përdorte LSI-në deri afër zgjedhjeve lokale dhe pasi të kishte kuptuar trendin politik të vendoste nëse i duhej një bashkëpunim elektoral apo të dilte i vetëm në zgjedhje. Nga ana tjetër Monika Kryemadhi dhe jo vetëm, duke njohur Bashën si një politikan që nuk iu qëndron as fjalëve të tij e jo më marrëveshjeve gojore, kërkon një pakt të qartë për të ardhmen politike pasi nuk do që të lejojë që makina organizative e LSI-së që funksion më së miri të shërbejë si samari elektoral ku PD të ulet për të marrë qyl benefite e për ta flakur në fund si një mall një përdorimësh. Nga ana tjetër Basha ndjehet i presionuar edhe nga rryma dhe faktorë brenda partisë dhe nga aleatët që të mos bëjë një tjetër hap fals duke marrë si patericë LSI-së. Por një humbje tjetër në zgjedhje do të ishte një tjetër tronditje për pozitat e tij në krye të PD-së. Basha është i bindur se skandalet e njëpasnjëshme që ka regjistruar qeverisja aktuale iu kanë ulur pikë elektorale socialistëve, por nuk e di se në ç’nivel është kjo rënie sa t’i duhej t’i jepte sot një përgjigje direkte LSI-së nëse i duhej apo jo në zgjedhje. Precedenti i fitores së socialistëve të vetëm ka rritur besimin se dhe demokratët mund t’ ja dalin të fitojnë të vetëm në zgjedhje. A do t’ja dalin? Ky është basti all in i Lulzim Bashës që duhet të zgjedhë nëse duhet të zbresë në fushën e pokerit politik bashkë me LSI-në apo pa të. Dealer po pret!