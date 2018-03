Qeveria ka ndryshuar procedurat për regjistrimin në zyrat e hipotekës të pronave të përfituara pas viteve 90’, nëpërmjet akteve ligjore të nxjerra nga qeveritë për këtë qëllim apo nga vendimet gjyqësore. Për këto të fundit, ndryshimi vlen edhe në rastet kur palë në gjyq ka qenë shteti apo kompani me kapital shtetëror. Në këtë mënyrë, ndërrimit të pronësisë së shtëpive apo pronave të tjera të përfituara pas shembjes së komunizmit që shiten, do t’i shtohet edhe një hallkë tjetër. Pavarësisht vendimit të gjykatës apo ndonjë akti tjetër që i mundëson një qytetari marrjen e një prone, në rastet kur ai do të kërkojë ta regjistrojë në emrin e tij në hipotekë, kjo e fundit do të bëjë nga ana e saj verifikimet për të parë nëse vendimi është marrë sipas kritereve ligjore apo jo.

Si do të bëhet verifikimi?

Pronat që do të verifikohen do të jenë kryesisht ato që përfitohen nëpërmjet ligjeve të miratuara gjatë këtyre 27 viteve pluralizëm nga qeveritë për shtresa të ndryshme të qeverisë si edhe të gjitha pronat që ndërrojnë pronar me vendim gjykate. Në rastin e parë, pasi të marrë aplikimin nga kërkuesi për regjistrimin e pronës apo kalimin në pronësi të tij, punonjësi i hipotekës do të verifikojë se si është fituar kjo pronë, nëse është regjistruar në emër të ndonjë pronari tjetër si edhe nëse dokumentacioni është i rregullt. Në rastet kur bëhet fjalë për një pronë të përfituar nëpërmjet një procesi gjyqësor, punonjësi verifikon fillimisht nëse vendimi i gjykatës është i formës së prerë. Në rastet kur vendimi është i formës së prerë, verifikohet nëse ndonjë nga trashëgimtarët e palëve ekziston ndërkohë i regjistruar si pronar i së njëjtës pronë, për të cilën bëhet fjalë. Për sa i përket pronave të fituara nëpërmjet gjyqeve me institucionet shtetërore, punonjësi verifikon nëse këto të fundit kanë qenë palë në gjyq gjatë Janë parashikuar edhe rastet kur prona përfitohet nëpërmjet vendimeve të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronës. Në këtë rast, verifikohet nëse në gjyq ka marrë ose jo pjesë pronari, në emrin e të cilit ka qenë e regjistruar ajo në regjistër. Në përfundim, punonjësi shënon në dokumentacion edhe një koment të tijin nëse prona duhet të regjistrohet ose jo dhe ia kalon Drejtorit të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Titullari vendos bazuar mbi kriteret e parashikuara në udhëzim si edhe propozimit të vartësit të tij.