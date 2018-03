Reforma Zgjedhore u rikthye si një temë e nxehtë, paraditen e sotme, ku në një takim të organizuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, bashkëkryetarët e Komisionit të Posaçëm, Bledar Çuçi dhe Oerd Bylykbashi, njohën përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar me ecurinë e reformës, si dhe iu përgjigjën pyetjeve të tyre.

Por për reformën zgjedhore u fol edhe në Komisionin për Politikën e Jashtme në Kuvend, ku sot u hodh hapi i parë për diskutimin e ligjit të posaçëm të diasporës që ka propozuar ministrit Pandeli Majko.

Ky është një projekt që do të realizojë regjistrimin e emigrantëve shqiptarë në vendet ku jetojnë dhe punojnë, por fokusi i opozitës në diskutimin me Majkon u zhvendos tek vota e diasporës shqiptare.

Mospërfshirja e votës së emigrantëve në këtë projektligj u ngrit si shqetësim nga deputetja demokrate Rudina Hajdari, por Majko u përgjigj duke thënë se kjo është një çështje, që do të diskutohet në Komisionin e posaçëm të Reformës Zgjedhore.

“Sa i takon përfshirjes së diasporës në votim në Shqipëri dhe çfarë ndodhi me këtë gjë?”, pyeti Hajdari.

Ndërsa Majko u përgjigj: “Përfaqësuesit e opozitës që në mbledhjen e parë, sidomos ata që ishin në komisionin e reformës zgjedhore më kërkuan me insistim dhe unë rashë dakord me ta. Diaspora të mos implikohet nga pikëpamja ligjore me votimin, natyrisht do jemi suportim”.

Ndërkohë gjatë diskutimeve u propozua krijimi i Qendrave Kulturore, një mënyrë kjo për të ruajtur identitetin kombëtar, por edhe nisma forcimin e lidhjes së Diasporës me institucionet shqiptare.

“Qendrat kulturore mos shikohen si vagoni i fundit të trenit që mund të diskutohet. Pra të jetë një presion pozitiv. Në fund fare qendrat kulturore do të jenë institucione permanente të çdo lloj qeverie, të shtetit shqiptar për bashkëveprimin me diasporën”, u shpreh ministri Majko.

Në fjalën e saj Kryetarja e Komisionit të Jashtëm, Mimi Kodheli propozoi mundësinë e angazhimit të kompanive të lobimit për të rritur imazhin e Shqipërisë ne shtetet e tjera dhe ideja e saj mori edhe miratimin e deputetëve të opozitës.