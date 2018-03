Për çdo pallat i cili nuk është hipotekuar ende pasi ndërtuesi i tij mund të jetë larguar, ekziston një procedure e veçantë e miratuar nga ana e ALUZINI-t, por që po has vështirësi për zbatimin. Lidhur me këtë ngërç të krijuar, edhe për shkak të kompleksitetit që kanë shumëkatëshat, kryesisht në Tiranë, ALUIZNI ka kërkuar nga qytetarët bashkëpunimin dhe organizimin për të evidentuar problemet e pallateve që janë braktisur nga pronarët. ALUIZNI u bën thirrje qytetareve te informojnë zyrat e pushtetit vendor, por edhe ALUIZNIN për këto raste në mënyrë që të nisë verifikimi i pronës dhe më pas edhe legalizimi i objektit.

Procesi

Vendimi i qeverisë për legalizimin e pallateve që janë pa leje ndërtimi ose në shkelje të lejes së ndërtimi, parashikon që procesi të jetë pa pagesë dhe gjithë procedura të ndiqet nga AULIZNI, mjafton që pronarët e shtëpive të dorëzojnë pranë agjencisë, dokumentet që do t’u kërkohen nga punonjësit e ALUZINI-t për rastet kur dosjet janë të pa plota. E vetmja tarifë që do të paguajnë pronarët e 30 mijë shtëpive që përfshihen në këtë proces është tarifa e hipotekës për regjistrimin e objekteve të legalizuara është 5000 lekë. Vendimi me 29 pika parashikon zgjidhjen edhe rastet kur ka mbivendosje të pronës. “Kur për të njëjtën njësi individuale ka pretendime pronësie nga dy apo më shumë persona, mosmarrëveshja zgjidhet nga gjykata. Procedurat e legalizimit pezullohen vetëm për njësinë individuale që është objekt i mosmarrëveshjes, me paraqitjen e vërtetimit gjyqësor nga pala e interesuar apo me vendim gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë.

Këto procedura rinisin në përputhje me dispozitivin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, të dorëzuar nga subjekti i interesuar”, thuhet në vendim. Ndërsa për pagesën e tarifës së shërbimit nga poseduesit zbatohen pikat 2 deri në 4/1, të vendimit nr. 860, datë 10.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, të ndryshuar”. Referuar ligjit, tarifa e shërbimit për legalizim, për ndërtimet pa leje me funksion social-ekonomik, si dhe për objektet e dyta, është 8000 lekë, për çdo kat të ndërtimit dhe në të rast do të paguhet nga ndërtuesi.