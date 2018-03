Marjana Cmeta, nusja 21-vjeçare që vrau vjehrrën e saj një vit më parë, është lënë në arrest me burg. Bashkë me të, masën arrest me burg ka vendosur gjykata edhe për hoxhën Hysen Shehu, ku Marjana u rrëfye, Agim Lamin, vjehrrin e saj dhe Arben Saliun, nipin e tij, me akuzën për moskallëzim krimi.