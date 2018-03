Vladimir Duraj

Në 15 Mars do diskutojnë në parlament për përkrahjen sociale apo ndihmën ekonomike që shteti duhet t’u japë shtetasve të tij në nevojë. Edhe pse është një problem shumë i mprehtë dhe tepër i ndjeshëm, një mendjeje dhe zemër dashamirëse do ti duhej fare pak kohë për ta diskutuar dhe bërë më të mirën e mundshme, ndërkohë që opzita e përmalluar për hallexhinjtë kërkoi plot 20 ditë kohë për t’u përgatitur.

E përse u duhej kaq kohë opozitës dhe kokës së saj? Për t’u përgatitur për shown e radhës? Për të shkuar në familje ekstra të varfëra e për të bërë me to paradën e radhës në ekranet e tv-ve?

Vallë, ky është opsioni i opozitës për përkujdesjen që shteti duhet të tregojë për shtetasit e tij? Që e përkthyer me gjuhën e saj do të thotë ndarje në sa më shumë pjesë të thërrimeve në dispozicion?

I gjendur përballë një paaftësie brilante të opozitës, mjeshtri i aktrimit i përgjigjet me të njëjtën gjuhë duke nxjerrë e bërë publik emra ”pasanikësh” që kanë përfituar përkrahje apo ndihmë në mënyrë abuzive.

– Këta janë hequr nga ndihma ekonomike dhe nuk kanë për t’u futur në lista, këta abuzues kërkon të mbrojë opozita – thotë shefi i qeverisë dhe shpjegon për shtetasit e tij se me drejtësinë që po vihet në ndarjen e ndihmës ekonomike shtetasit vërtet në nevojë do të marrin nga 6000 lekë në vend të 3000 lekëve që merrnin deri më sot.

E pra, këto do diskutohen në 15 Mars, të marrin ndihmë kush ka marrë deri dje, sipas opozitës, apo të hiqet pjesa abuzive, sipas qeverisë. Në kushtet e një emërtimi të tillë, përkrahje sociale apo ndihmë ekonomike, gjthçka që bëjnë e thonë pozita dhe opozita është ok…shteti po ndan lëmoshën që ka në dispozicion për ata njerëz që i quan të tillë vetëm nga pamja e jashtme…tjetër gjë, si dinjtet dhe personalitet, sipas pozitë-opozitës, nuk ekziston.

Vendi nuk ka nevojë për pseudo interes dhe dashuri për popullin fukara, vëndi ka nevojë për Përkujdesje shtetërore të shtetasve në nevojë….në NEVOJË edhe për faj të shtetit të tyre.

Përkujdesje do të thotë më së pari respektim të dinjitetit të kujtdo që nuk dallohet nga të tjerët për vlera e virtyte, përveç gjëndjes ekonomike në një moment të caktuar.

Janë llogje kavaje justifikimet e llojit ”ka këtë dhe ka atë”, ndërkohë që nevoja për të ”jetuar” lind edhe pasi ke pas mundësi ta blesh ”këtë dhe atë”.

Sidoqoftë janë të gjitha mundësitë që shteti të kujdeset për nevojtarët duke u respektuar atyre dinjitet e personalitet që shumë prej tyre të mos mallkojnë veten kur presin nëse do t’i përzgjedh apo jo llotaria e ”bukës shqiptare”.

Përcaktimi i kritereve që marrin parasysh respektimin e dinjitetit njerëzor në radhë të parë dhe pastaj teknikalitetet e tjera në varësi të ruajtjes së minimumit jetik, duhet të jenë detyrë e shtetit në 15 Mars.

Nuk ka pengesa ”teknike” për PËRKUJDESJE për njeriun, ka vetëm dëshirë apo mungesë të saj. Është ajo pjesë e vogël jona që merr pjesën e luanit nga Shqipëria, ajo pjesë e vogël duhet të paguajë për shqiptarët në nevojë.