Këshilli i Ministrave ka bërë disa ndryshime në vendimin e tij të vitit 2015 “Për procedurat e vlerësimit të nëpunësve civilë për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë”. Sipas këtij vendimi, nëpunësit civilë do të testohen vetëm me shkrim dhe hiqet intervista me gojë. Çdo nëpunës civil është i detyruar t’i nënshtrohet periodikisht testimit paraprak dhe kur është e nevojshme, procedurës së trajnimit çdo 4 vjet. Kur nuk është e mundur, ky vlerësim mund të shtyhet deri në 6 vjet. Përjashtimisht, nëpunësit civilë në njësitë teknike të përmbajtjes së sistemeve tatimore e doganore janë të detyruar t’i nënshtrohen kësaj procedure çdo 2 vjet.

Kësaj procedure nuk i nënshtrohen nëpunësit civilë të kategorisë së lartë drejtuese, nëpunësit civilë në periudhë prove, nëpunësit civilë, të cilët janë të pezulluar, nëpunëset civile të cilat janë me leje lindjeje, nëpu-nësit civilë të cilët kanë kryer procedurën e lëvizjes paralele apo atë të ngritjes në detyrë në vitin e fundit, përpara zhvillimit të procedurës; nëpunësit civilë në vitin e fundit të punës, përpara mbushjes së moshës së pensionit dhe diplomatët e karrierës.

Sipas vendimit, nëpunësit civilë i nënshtrohen kësaj procedure, përkatësisht, 1 vit pas sistemimit të tyre në një pozicion pune, 1 vit pas përfundimit të lejes së lindjes apo 1 vit pas emërimit, si pasojë e lëvizjes paralele/ngritjes në detyrë. Mosparaqitja e nëpunësve civilë në testimin paraprak apo testimin në përfundim të trajnimit, pa shkaqe të arsyeshme, konsiderohet shkelje e detyrimeve të përcaktuara në ligjin e nëpunësit civilë dhe përbën shkak për fillimin e ecurisë disiplinore.

Por, për disa shkaqe që konsiderohen të arsyeshme si: – rastet e sëmundjeve të nëpunësit civil apo fëmijëve të mitur, vërtetuar me raport mjekësor; martesa e nëpunësit civil; martesa e fëmijës së tij; vdekja e prindërve, gjyshërve, bashkëshortit/es, fëmijës, vëllezërve, motrave; sëmundjet e rënda të fëmijëve, prindërve, bashkëshortit/es, të vërtetuara me raport mjekësor; rastet e trajnimit jashtë vendit të nëpunësve civilë për një periudhë me të gjatë se 1 muaj, të organizuar nga institucioni, këta nëpunës vijojnë procedurat më vonë.

Grupet e pozicioneve dhe fushat e njohurive, për të cilat do të zhvillohet procesi i vlerësimit për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë përcaktohen brenda muajit shkurt të çdo viti, nga Departamenti i Administratës Publike, në bashkëpunim me njësitë e burimeve njerëzore të institucioneve, për institucionet e administratës shtetërore dhe njësitë përgjegjëse të institucioneve të pavarura, për secilin institucion të pavarur.

Brenda muajit mars të çdo viti, ASPA, në bashkëpunim dhe bazuar në rekomandimet e DAP-it, për institucionet e administratës shtetërore dhe të njësive përgjegjëse të institucioneve të pavarura, harton programet e trajnimit për fushat e përcaktuara, sipas pikës 7, të kreut II, të këtij vendimi, për këto institucione. Programet dhe mënyra e zhvillimit të tyre miratohen nga bordi i ASPA-s dhe duhet të zgjasin 10 deri në 20 ditë.

Brenda muajit mars, DAP dhe njësitë përgjegjëse të institucioneve të pavarura publikojnë në faqet e tyre zyrtare dhe për njësitë e vetëqeverisjes vendore ose/edhe në stendat e informimit të publikut, kalendarin vjetor të testimeve paraprake për secilin nga grupet e përcaktuara. Brenda muajit prill hartohen edhe listat e nëpunësve që do t’i nënshtrohen kësaj procedure. Grupet me listat e nëpunësve u njoftohen nga DAP-i brenda muajit maj, njësive të burimeve njerëzore të këtyre institucioneve, të cilat njoftojnë nëpunësit përkatës.

Rregullat, kush përjashtohet nga testimi