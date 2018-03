Në rastet kur ka mbivendosje, domethënë kur dy ose më shumë pronarë pretendojnë kompensim për të njëjtën sipërfaqe toke, ligji i ri për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave parashikon dy raste zgjidhjeje. Agjencia e Trajtimit të Pronave do të vijojë përllogaritjen e vlerës së truallit. Shuma që do të shkojë për kompensim do të kalohet në një llogari të veçantë bankare, ndërsa palët që pretendojnë të marrin paratë mund t’i zgjidhin me marrëveshje si t’i ndajnë ato, ose mund të presim përfundimin e shqyrtimit gjyqësor për sipërfaqen takuese.

Trajtimi i rasteve kur ka mbivendosje është parashikuar të zgjidhet në ligj në nenin 18 të tij, ku thuhet: “Trajtimi i rasteve me mbivendosje: Në rastet kur evidentohen mbivendosje të së drejtës për kompensim, ATP-ja bën vlerësimin përkatës, sipas përcaktimeve të këtij ligji. ATP-ja vijon procedurat për ekzekutimin e vendimit në pjesët që nuk kanë mbivendosje. Për pjesën që është me mbivendosje, Agjencia depoziton vlerën përkatëse në një llogari të veçantë bankare, e cila, pas zgjidhjes përfundimtare të mbivendosjes, i paguhet subjektit. Palët mund ta zgjidhin rastin me mbivendosje me marrëveshje me njëritjetrin ose në rrugë gjyqësore”.