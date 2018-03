Faik Islami



I kemi mes nesh. Për minutë e dita-ditës. Kemi me shumicë “ heronj dhe heroina, të suksesit.” Kemi nga ata që, pa asnjë firmë biznesi, biles pa asnjë ditë pune regjistruar në librezën e munguar të punës, na shfaqen milionerë. Biles kemi dhe çupëlina, që nga istagramet dhe reklamat, fitojnë nga 5-6 mijë euro përnjëherë! Del tjetri në pozitat e multimiliarderit “ shqiptar, i ngjitur në podium “ heroi”, se bëri tregti me tenxhere dhe gaveta, lugë e pirunj, apo televizorë bardhë e zi ….me Austrinë! Syshqyer dëgjon populli i thjeshtë, strukur mindereve, akoma me rrypa llastiku, se sa kollaj lindkan heronjtë pasunarë! Miliarderët e këtij vendi janë me të vërtet “ heronj! Pse jo! Kur janë superheronj, ata që kanë zënë karrige partie, pushteti e shteti, pa asnje librezë pune, dhe s’tunden vendeve të zëna për 28 vite sira, nga të mos e shpallin vehten si heronj multimiliarderët! Se mos vetëm keëta, nja 55 hiçër gjer në pragprishjes shtetit (se ne prishëm shtetin më sëpari, për t’u vjedhur sistemi që kishim), ka edhe më thellë. Sa më thellë e më “ ruda “ karshillëku i “ heronjve” dhe “ heroinave” të suksesit! Realisht heronjtë e sistemit, të kusarisë! Kjo është panorama reale e kulturës dhe “ Artit” dominues! Shkallë – shkallë e kemi në cilëndo qelizë të shoqërisë, pikërisht këtë model kulture. Populli rri dhe vështron! Nuk gjen asnjë rrugë, me të cilën ta heqë perden, zënë sytë e ambjentimit me mashtruesen, me të rremen, me gënjeshtrën, me heronjtë e rremë, të kusarive!

Dhe të fanepset e bija e një hiçi, e një punonjësi, radhiko, që lodhet të të mbushë mendjen për orë të tëra nga ekrani që i përket si sërë, duke të shitur pordhë, si një “heroinë” suksesi, e kthyer në milionere nga reklama

vdekur gjith perëndimi për reklamën e një shqiptarovine koti, para një publiku, i cili e di mjaft mirë se ky tip “heroine” vjen e na mbin në sy, nga kopeja e kusarisë, mbi tainin e paktë të varfërisë! Kusaria është bërë tepër e paturpshme, arrogante, agresive, e padurushme më! Ta dini se gjithçka vjen prej abuzimeve me pushtetet, prej ndërmjetësimeve në pushtet të kusarëve, prej tenderave korruptivë, prej grabitjes së pasurisë së ish shtetit, prej përvehtësimeve të fondeve publike, prej një drejtësie në të gjith piramidën e korruptuar, prej krimeve të pandëshkuara, prej një medjeje përgjithësisht koracë e korrupsioneve, në çdo nivel. Athere është normale, që heroi i vërtetë pozitiv të jetë i pavlerësuar, i padukshëm, i mbuluar, i shkelur, tashmë në thelbin shpirtëror, të një arti popullor, jo thjesht të vdekur, por të varrosur njëherë e mirë.

Dikur shkrimtari i jashtëzakonshëm Maksim Gorki (Gorki si romantik) tek “ Tregimet e Donit” përshkruan heroin pozitiv, Dankon, i cili u sul ballë anijes, duke shkulur zemrën e tij, për ta kthyer në pishtar, për njerëzit në errësirë..! Dhe pikërisht ai personazh, Dankua, siç i kish thënë Josif Stalini Enver Hoxhës, mësuar nga vetë Gorki, na qënkej me origjinë shqiptare! Pra origjina jonë e lashtë, i ka legjendave heronjtë pozitivë ! Por tjetërsimi, bjerrja e traditës, kulturës, letërsisë pozitive, artit, bazuar në traditën e memories sonë historike, ka sjellë në artin dhe kulturën e sotme, transformimin drejt të keqes, ku po lulëzojnë heronjtë negativë.

Fillonin gazeta, studiot televizive, tërë blogjet, e gjithë media e këtyre ditëve, me opinione të njerëzve, intelektualëve absolutisht përfitues prej sistemit dominues të kusarisë, me kërkimin, apo gjetjen nëpër studio, në se është apo jo spiun një anëtar i grupit negociator të detit, më saktë, për ta kthyer domosdo në spiun një kuadër të lartë të ushtrisë, detyrë e strukturave ligjzbatuese përkatëse, duke lënë krejt në hije aktin heroik të qytetarit të thjeshtë, burrit 53 vjeçar, nga Levani i Fierit, Agur Vrenozi. Heroi ai ? Po! Tamam ai është heroi i sotëm. Modeli që i mungon shumë gjatë kësaj shoqërie, kësaj kulture të gjymtuar, këtij arti çyryk, kësaj letërsie, në humbëtirë! Brezit të shkrimtarëve që retushojnë sa kanë krijuar dikur, apo dhe shkruajnë për letërsi, biografinë llustër, të tyren. Realitetin e sotëm as e kanë cekur gjëkundi! Se janë shumë të preokupuar në sherrnajën e përgojimit meskin, të njeri -tjetrit. Na duhet ta pranojmë se nuk kemi “ tribunë popullorë” të mendimit vizionar, në artin e letrave ! Le të mburren e t’i mburrin sa të duan! Ky popull ka 28 vite që i ka pritur dhe i pret! Por nuk duken gjëkundi !

Se ai qytetar i thjeshtë, Aguri, si Dankua i legjendës së Gorkit, u sul, duke patur armë, vetëm zemrën e tij, në sulm për të drejtën, imoralitetin e një pjesë të rinisë, mbi të keqen, mbi vjedhsit e shtuar, prej sistemit imoral, kusar dhe të shpërfytyruar! Dhe la jetën i përleshur me të keqen! Ja heroi real i “ të vjetrës”, more shkrimtarët dhe krijuesit tanë të “ veprave të mëdha”, në sistemin e ri! Aguri është më shumë se Dankua. Se ai ishte në legjendën krijuese të Gorkit. Agur Vrenozi, është heroi real popullor, që u përlesh me të keqen, me hajdutërinë, si sistem mbizotërues, në shoqërinë e sotme shqiptare! Po gjithë njerëzit e letrave, krijuesit, shkrimtarët emërarëndë, ku ndodhen? Ku “kullosin” me cilin “ bar “ ushqehen, në këtë

”çair të helmuar”, në çdo qelizë! Harram titujt e gradat , marrë nga pjesa kontribuese e këtij populli kaq durimmadh! Kaq të përmbajtur, kaq të urtë! Ose në këtë truall nuk kanë mbetur njerëz me gjak, a gen ilir, por gjakprishur! Se nuk ka se si të durojë kaq gjatë shqiptari popull ta kryesojnë që në krye “ heronjtë e kusarisë!” Kjo është si një e një që bëjnë dy! Heroikja jonë sot është kusaria mbi varfërinë! Populli është vetëm e vetëm sehirxhi! Po krijuesit e shkrimtarët çfarë janë? Sehirxhinj! Të strukur brenda lëkurës së tyre! Kur vendi, e drejta, shkollimi, sakrificat e popullit, i kërkojnë në ballë ! Për fatin e keq të popullit nuk janë , ku duhej të ishin!

Ndaj edhe heroi popullor Agur Vrenozi mbeti në hije! Ai është hero i vërtetë, se kreu aktin heroik me vetëdije! Kreu një akt të pashembëllt qytetar! Ai vetëm sa diku u përmend, por jo si njeriu që kreu aktin heroik! Atij, e shumta do t’i vejë dikush në shtëpi, ndërsa do duhej të mblidhej urgjent Kuvendi i Shqipërisë dhe ta shpallte hero të Atdheut, se nuk ka shumë, nuk ka asnjë tjetër sot, si akti i tij vetmohues! Por…. do venë “ në fërckën e kusarëve” një “ vizitë paragorie” , për të dalë në ekrane, si baballarë, baballëkë e sajdisës, në fatkeqësitë e kombasve të tyre! Vetëm aq! Vetëm për fasadat e pështira të kusarëve ! Si ka ndodhur sot e 28 vite! Si për disa qindra policë, që kanë dhënë jeten, duke rënë, në përleshjen me të keqen, brënda sistemit të mizerjes! Ata, hera herës i kujtojnë, kur u japin çiliminjve të tyre ca dhurata me kukulla plastike e ca sheqerka! E partitë dalin ekraneve në fanepsjet e pështira.

Kjo është panorama e sistemit të sotëm, thellësisht kusar e vrastar! Panorama e shoqërisë shqiptare! E kulturës dominuese shqiptare, sot.

Heronjtë e kusarive, në ballë ! Një shoqëri, thellsisht e shpërbërë ! Ama Aguri do mbetet në jetë të jetëve në legjendat popullore, heroi i gjallë popullor, që u sul mbi të keqen dominuese të shoqërisë shqiptare, si Dankua! Me një karrige, si armë dhe ra nga plumbi i armës së të keqes!