Në një takim me nxënës të shkollës së mesme në Rrëshen në kuadër të programit “Njihu me Amerikën”, ambasadori amerikan Donald Lu, ka thënë se të rinjtë janë e ardhshmja e Shqipërisë.

“Unë besoj se Shqipëria do të hyjë në BE dhe do të doja që secili prej jush të udhëhiqte Shqipërinë drejt së ardhmes. Ju jeni të rinj, plot energji, me mendje të hapur dhe ju e doni vendin tuaj”, – ka deklaruar Lu.