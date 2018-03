Po ashtu, Parlamenti votoi edhe disa ligje dhe marrëveshje, mes të cilëve edhe ligji për vettingun në polici.

Vetingu për punonjësit dhe drejtuesit e policisë dhe gardës, mori 88 vota nga Partia Socialiste dhe Levizja Socialiste për Integrim, ndërsa PD abstenoi me 33 vota dhe një kundër të Enkelejd Alibeajt.Ligjit të Vettingut për policinë iu bashkuan edhe 19 amendime të LSI-së, që ishin dakordësuar me PS-në. Më herët gjatë ditës, Monika Kryemadhi e shpjegoi bashkimin e votave të LSI-së me ato të PS-së për vettingun në polici, me argumentin për të pasur një ligj të përafruar me standardet europiane.