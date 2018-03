Taksa e pronës do të paguhet çdo muaj. Ajo do të vendoset në faturën e dritave.

Por vendosja në faturën e energjisë krijon një problem. Në rastin e banesave të dhëna me qera, pronarët mund t’ja kalojnë barrën qiramarrësve.

Si rregull këtë taksë duhet ta paguaj pronari, pastaj ajo është marrëdhënie civile mes pronarit dhe qiramarrësit. Ajo që duhet bërë është që duhet parashikuar në kontratën e qerasë kur këta e lidhin.

Taksa për banesën do të paguhet jo në bazë të sipërfaqes, siç ka qenë deri më tani ligji, por në bazë të vlerës. Vlera nuk do të përcaktohet nga çmimi që e kemi blerë apo që e deklarojmë ne, por nga kadastra fiskale që qeveria është duke hartuar.

Kadastra nuk është gjë tjetër, veçse një program kompjuterik, me vlerën e pronave në çdo zonë në të gjithë Shqipërinë. Në bazë të këtyre vlerave të përcaktuara në kadastër, të gjithë do të paguajmë taksën për shtëpinë apo bizneset që kemi.

Sa do të paguajmë?

Me ligjin e ri, që ka hyrë në fuqi nga 1 janari i këtij viti me paketën e re fiskale, duke filluar nga 1 prilli qytetarët do të paguajnë për banesat e tyre 0.05% të vlerës së pronës, ndërsa për bizneset do të jetë 0.2% e vlerës. Të ardhurat nga kjo taksë shkojnë për pushtetin vendor. Në vendin tonë, të ardhurat nga taksa e pronës arrijnë në 0.2-0.3% të Prodhimit të Përgjithshëm Kombëtar. Shumë më pak sesa në vendet e tjera të rajonit, që mbledhin gati dyfish më shumë.

Formula e re e taksës mbi bazë vlere, u hartua pas rekomandimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe me këtë përllogaritje pritet që të ardhurat nga kjo taksë të shkojnë në 0.5% të PBB-së, afër mesatares rajonale.

Kjo përqindje, në çfarëdo rrethane, për çdo vlere tregu, për çdo zonë kadastrale, që ndodhet një banesë e një qytetari do të jetë shumë më e lartë se vlera që qytetari ka paguar deri në vitin 2017, me sistemin bazuar në sipërfaqe. Nga pikëpamja ime, me këtë formulë do të paguajë përsëri ai që ka paguar dje, do të paguajë dhe sot. Ai që s’ka paguar dje këtë taksë, edhe pse me nivel të ulët, nuk bindem se do ta paguajë aktualisht dhe se do të motivohet nga formula e re. Formula e qytetarit është xhepi i tij. Nga ana tjetër, për bizneset ligji duket më favorizues, me masën 0.20 % e vlerës së tregut.

Por ndërsa tashmë është vendosur që nga 1 prilli do të paguajmë të gjithë sipas përllogaritjeve të reja, ekspertët shprehin shqetësim për mënyrën sesi do të përdoren këto të ardhura, që tani do të jenë më shumë.

Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë që qeveria të përdorë një standard me aplikimin e kadastrës fiskale. Sipas tyre, vlerat e kadastrës të përdoren jo vetëm për mbledhjen e taksës së pronës, por edhe për shpronësimet.

Aktualisht, nuk ka detaje të publikuara në lidhje me metodologjinë dhe cila do të jetë vlera e përcaktuar. Megjithatë, për koherencë, do të ishte e logjikshme që vlera e pronës (ndërtesës) mbi të cilën do të paguhet kjo taksë të jetë e njëjtë me vlerën e saj të aplikuar në rastin e shpronësimeve. Detyrimi do të llogaritet si shumëzim i bazës së taksës me shkallën e taksës mbi ndërtesën. Njëkohësisht, qeverisja vendore duhet të jetë pjesëmarrëse në të gjitha hapat e ndërmarra për reformimin e kësaj takse së bashku me komunitetin (biznes apo qytetarë). Qytetarët (dhe bizneset) do të paguajnë më shumë në terma të vlerës së taksës, por në asnjë moment nuk është diskutuar se për çfarë do të përdoren këto të ardhura nga qeverisja vendore, çfarë do të përftojë komuniteti nga kjo pagesë më e lartë?

Edhe vetë Ministria e Financave pohon se me shumë gjasë, kadastra fiskale që do të zbardhë vlerat e pronave në të gjithë vendin nuk do të jetë gati deri në 1 prill. “Nëse nuk do të jetë e plotë deri atëherë, ne do të zbatojmë çmimet e referencës”, ka deklaruar për median Niko Lera, drejtor i Politikave Fiskale në Ministrinë e Financave.

Qeveria ka gati skenarin B, e përgatitur për çdo rast. Qytetarëve do t’iu duhet të paguajnë. Por a do të marrin më shumë shërbime? A do të kemi më shumë infrastrukturë në zonat, ku banojmë? Kjo mbetet për t’u parë!