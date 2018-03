Ministria e Arsimit shpall datat zyrtare për provimet e Maturës Shtetërore të vitit 2018. Lista e provimeve ngelet e njëjta me atë të vitit të shkuar, ndrësa sa u përket rregullave për pranim në provimet e maturës, MASH ka bërë disa ndryshime. Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla do të mbajë një deklaratë për të dhënë informacione të detajuara mbi provimet e maturës së vitit aktual. Provimet e Maturës Shtetërore 2018 për shkollat e mesme të përgjithshme do të jenë: a) Provime të detyruara: “Gjuhë shqipe dhe letërsi”, “Matematikë” dhe “Gjuhë e huaj”. b) Provime me zgjedhje Provimet e Maturës Shtetërore Profesionale 2018 për shkollat e mesme profesionale të jenë: a) Provime të detyruara: “Gjuhë shqipe dhe letërsi”, “Matematikë”, “Gjuhë e huaj” dhe “Teori profesionale e integruar” sipas drejtimit/profilit që maturanti/kandidati ka ndjekur ne shkollë. b) Provimi me zgjedhje. Datat e provimeve: Gjuhë e huaj (me detyrim) – 04 qershor 2018 Gjuhë shqipe dhe letërsi (me detyrim) – 08 qershor 2018 Matematikë (me detyrim) – 13 qershor 2018 Provime me zgjedhje (2) – 20 qershor 2018 E drejta për dhënien e provimeve të Maturës 1. Provimet e Maturës i jep maturanti/kandidati qe ka përfunduar me sukses vitin e fundit të shkollës së mesme dhe ka plotësuar formularin A1,/ A1Z. 2. Kandidatit që ka marrë dëftesë pjekurie para vitit 2011 dhe dëshiron të aplikojë për studime në IAL, t’i njihen provimet e detyruara ose provimet e njëvlershme me to, të njësuara nga DAR/ZA-ja. Ky kandidat, në rastet kur nuk ka dhënë provime me zgjedhje, ose i ka dhënë dhe nuk ka rezultuar kalues, ka të drejtë te japë provime me zgjedhje, kur e ka të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga IAL-1ë. 3. Çdo maturant që fiton provimet e detyruara dhe me zgjedhje, pajiset me diplomë. 4. Maturantët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 20L4,por nuk janë pajisur me deftesë pjekurie/diplomë, nuk e japin gjuhen e huaj si provim të detyruar. Pasi kanë fituar provimet e Maturës, marrin diplomë dhe certifikatë të Maturës Shtetërore, modele te vitit 2011. 5. Diploma për të gjithë maturantët/kandidatët lëshohet vetëm njëherë. 6. Maturanti/kandidati, nëse nuk rezulton kalues në sesionin e parë të Maturës, në sesionet e ardhshme jep vetëm provimin/et e detyruara dhe me zgjedhje, në të cilat ka mbetur.