Ministrja e Arsimit ka pritur në një takim, një grup maturantësh në ambientet e ministrisë, ku është diskutuar lidhur me procesin e këshillimit në gjimnaze për procesin e Maturës Shtetërore.

Përveç insistimit për një proces të mirë administruar, ministrja Nikolla e vendosi theksin tek mësuesia, si degët, të cilave qeveria shqiptare do t’i japë prioritet në vazhdim. Ajo i ftoi maturantët ekselentë që të zgjedhin degët e mësuesisë për të studiuar në universitet, pasi qeveria do t’i mbështesë ata financiarisht.

“Do të mbështesim ekselentët, që do të jenë edhe mësuesit tanë më të mirë në institucionet e arsimit të lartë. Qeveria jonë e ka shpallur mësuesinë prioritet, jo vetëm se do të paguajë të gjitha kostot për ekslentët që zgjedhin mësuesinë, por do të punojmë me kurrikulat dhe përgatitjen më të mirë profesionale të atyre që do të zgjedhin të bëhen mësues”, tha Nikolla.

Sipas ministres, “sistemi ynë arsimor ka shumë nevojë për mësues cilësor, ndaj qeveria shqiptare do të angazhohet në një shërbim cilësor në procesin e kualifikimit”.

“Është krejt një sistem i ri, që orientohet nga aftësitë që do t’i duhen nesër nxënësve për t’u përballur me shumë sfida të jetës. Për këtë arsye ju takon ju që ta përmirësoni figurën e mësuesit. Por ndërkohë ju jeni të lirë, që të bëni zgjedhjet tuaja”, u shpreh ministrja e Arsimit.