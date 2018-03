Familjet në nevojë që nuk kanë akt marrëveshje me UKT dhe nuk kanë sahat të ri, do të subvencionohen nga shteti dhe nuk do të paguajnë asnjë kosto për formalizim. Ndaj konsumatorëve familjarë ka nisur aksioni i ujësjellësve për të bërë verifikimet në terren dhe në rast kundravajtje ata do të shoqërohen në polici.

Të gjithë konsumatorët familjarë që nuk janë të formalizuar me ujësjellsat në qytetet ku jetojnë dhe kanë bërë lidhje të paligjshme do të shoqërohen në polici duke nisur nga data 1 mars. Bashkitë janë udhëzuar nga qeveria për verifikimet dhe kontrollet në terren, ndërsa inspektorët do të shoqërohen nga

Nëndrejtore e UKT Evis Gjebrea tha dje se “Verifikimi do të bazohet në kontrollin nëse është një konsumator në ujësjellësin e Tiranës apo jo. Ne e kontrollojmë nëse ka një ujëmatës të instaluar, verifikohet linja e brendshme e ujësjellësit për të parë nëse ka një lidhje abuzive, një lidhje të dyfishtë. Të gjithë këto elemente, ashtu sic është verifikuar me të tjerë do të verifikohen në rastin e konsumatorit familjar.

Përjashtohen nga të gjitha kostot për kontratat dhe lidhësit e matësve për herë të parë familjet në nevojë. Udhëzimi përcakton qartë se kjo kategori do të subvencionohet nga shteti.

“Për këto shtresa në nevojë do të verifikohet nëse ka një kontratë dhe nëse ka një ujëmatës. Në rastet kur ka mungesa të këtyre elementëve, subvencionohet kontrata e re dhe matësi i ri”

Për aksionin e ujit të pijshëm, në nivel kombëtare Ministria e Infrastkturës raporton se janë lidhur mbi 16.000 kontrata të reja, 15.900 aktmarrëveshje dhe 40 mije matësa. Për shkeljet janë referuar në policië 142 drejtues biznesesh. Ndërsa arkëtimet nga borxhet arrijnë nivelin 227,000.000 lekë.