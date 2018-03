Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi, merr pjesë në forumin Rajonal për Zhvillimin e Qëndrueshëm që u organizua në Gjenevë. Në këtë takim, Ruçi shoqërohet nga Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla. Ruçi mbajti edhe një fjalë përshëndetëse, ku nënvizoi se Shqipëria vlerëson nismat e Kombeve të Bashkuara që do të ndihmojnë shoqërinë shqiptare, në mënyrë të veçantë politkëbërsit shqiptarë për të vendosur axhendën e punës, mandatin politik ose axhendën e përbashkët të integrimit në Bashkimin Europian, në kontestin global të zhvillimit të qëndrueshëm. Kryetari i Kuvendit në fjalën e tij u ndal edhe tek reformat e miratuara, ku u shpreh se Shqipëria dhe Parlamenti janë të angazhuar plotësisht në zbatimin e reformës në drejtësi, për rritjen e transparencës, përgjegjshmërinë, pavarësinë dhe rritjen e aksesit të publikut te drejtësia. Lidhur me arritjen e objektivave për zhvillimin e qëndrueshëm, Ruçi u shpreh se në muajin dhjetor, Parlamenti miratoi me unanimitet Rezolutën për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Gjatë qëndrimit në Gjenevë, Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, do të zhvillojë disa takime me përfaqësues të lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara si znj. Cihan Sultanoglu, Kryetare e UNDG, asistent administrator dhe drejtore e Byrosë Rajonale për Evropën dhe Komonuelthin e Shteteve të Pavarura; znj. Kate Gilmore, zëvendëskomisionere e Lartë e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut; znj. Afshan Khan, Drejtoreshë rajonale për Evropën dhe Azinë Qendrore, UNICEF.