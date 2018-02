Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha në një bashkëbisedim me gazetarët nga selia blu ka ngritur alarmin se ekonomia shqiptare është kriminalizuar dhe kapur nga paratë e drgoës.

Duke marrë shkas nga operacioni në Durrës, ku u sekuestruan 613 kg kokainë e ardhur nga Kolumbia, Basha tha se “epoka e kanabisit është pasuruar tashmë me heroinën, kokainën dhe pastrimin e parave të pista”.

“Seç dua të them me kapje të ekonomisë nga krimi, mund ta vërtetoni vetëm me kronikën e ditës. 613 kg kokainë e kapur falë angazhimit të agjencive partnere. Sot policia ka deklaruar se vlera e kësaj ngarkese është 180 milionë euro. Këtu vjen rreziku ekzistencial për ekonominë, siç deklaroi edhe prokurori i Antimafias. Ekonomia shqiptare është në prag katastrofe”, deklaroi Basha.

Sipas kryedemokratit Basha, ekonomia është marrë peng nga paratë e drogës dhe kjo duket më qartë në sektorin e ndërtimit, kryesisht në Tiranë.

“Me të dhënat e publikuara sot, numri i lejeve të ndërtimit është rritur me 80%. Kemi rritje drastike të ndërtesave me mbi tre kate. 200% është rritur numri i ndërtesave me mbi tre kate. Ndërkohë përqindja e kredisë është e njëjtë si një vit më parë. Këto të gjitha u bëkan jo me më shumë para siç ta do mëndja, por me pastrim parash. Bashkia e Tiranës është kthyer në lavatriçe e pastrimit të parave të pista të drogës. Ndërtimet nuk kanë asnjë racionale me strehimin, por lidhje vetëm me paratë e krimit”, theksoi Basha.

Aspekti i dytë i kapjes së ekonomisë së krimit sipas Lulzim Bashës është PPP-ja dhe koncesionet.

“Kjo duket në sektorin e mbetjeve urbane, ku privati po investon për inceneratorët, por atë po e paguan qytetari me taksat e tij. Këtu po përzihet paraja e krimit dhe e drogës me taksat e shqiptarëve. Kjo po ndodh nëpërmjet përqendrimit të pushtetit, vendimmarrjes në duart e oligarkëve”, nënvizoi Basha.

“Ekonomia shqiptare është në prag katastrofe nëse nuk e ndalojmë tani. Rrezikohen mijëra e mijëra vende pune”, vijoi kryetari i PD.